中兴 Axon 40 Ultra 航天版发布，5898 元起

IT之家 11 月 29 日消息，今天下午中兴发布了中兴 Axon 40 Ultra 航天版，致敬中国载人航天事业。手机搭载第三代屏下摄像技术带来无缺全面屏，6400 万定制光学三主摄，配备骁龙 8 Gen 1 芯片与中兴特有的独立安全芯片。

官方称，中兴 Axon40 Ultra 航天版将最新屏下摄像技术、多主摄融合计算摄影、超强性能、顶级安全，集于一身，堪称：手机中的太空堡垒，直板旗舰的终极形态。

中兴 Axon40 Ultra 航天版在外观设计上以时空穿越时的光影为灵感，将飞梭棱线融入背板形体之中，三主摄模拟舷窗设计，使整体更具未来太空科技美感。在制作工艺上，机身后盖采用了 HT 玄晶陶瓷材质，配合一体纳米流延成型工艺。

中兴 Axon40 Ultra 航天版延续了第三代屏下摄像技术，实现全然一体的无缺屏幕形态。在显示素质上，搭载 6.8 英寸 AMOLED 柔性曲面屏，拥有全屏 120Hz 智能高刷新率，并可实现 1440Hz 高频 PWM 调光，支持 10.7 亿种色彩。

中兴 Axon 40 Ultra 航天版采用 6400 万三主摄设计，分别为 6400 万定制 IMX787 超人文主摄、6400 万定制 IMX787 超广角主摄、6400 万潜望式长焦主摄，提供整体 5.7 倍光学变焦，支持三主摄闪电抓拍、三主摄预设对焦、三主摄 8K 视频、双索尼 IMX787 传感器、以及多摄同录同拍、超级夜景、相机家族等更多的影像功能。

性能方面，中兴 Axon 40 Ultra 航天版搭载骁龙 8 处理器，搭配 UFS3.1 和满血版 LPDDR5，提供 5000mAh 的大电池和 80W 超级快充，支持 Wi-Fi 6。

中兴 Axon40 Ultra 航天版内置了一块通过了国密认证的独立安全芯片，拥有独立 CPU、独立算法、独立存储空间、独立传输通道，整个数据加密的处理达到了国家商用密码检测权威认证。中兴 MyOS 提供隐私卫士、隐私替身、分级授权等几十项隐私安全设置。

IT之家了解到，中兴 Axon 40 Ultra 航天版即刻起全网开启预售，12GB+512GB 版本售价为 5898 元，18GB+1TB 版本售价为 7698 元。12 月 6 日上午 10 点，全渠道正式开售。