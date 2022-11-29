天才黑客搁浅自动驾驶研发，直言 Waymo 是骗局！17 岁破解 iPhone 一战成名，谢绝马斯克的特斯拉 offer，现在转而去推特实习

还记得那个天才黑客霍兹（George Hotz）么？

17 岁成为苹果 iOS 越狱之父，26 岁拒绝马斯克的特斯拉 offer 自立门户 —— 创办自动驾驶公司 Comma.ai。

而今，霍兹突然撂担子退出，不当公司 CEO 了，遭遇重大打击，直言力不从心：

我经营不好公司，只能给大家加油打气，或扮演法庭上的小丑。

另外，他刚刚接受了推特的实习 Offer，帮助马斯克打造 Twitter 2.0.

所以天才黑客的自动驾驶之旅，究竟遭遇了什么？

霍兹突然出走

霍兹的辞别信，写得非常隐晦。

可以看出，字里行间充斥着失望。

在霍兹看来，开这家自动驾驶公司就像掌舵一艘船，他觉得自己无法胜任好这个角色。

所以最近 Comma.ai 到底发生什么了？为啥霍兹把自己比作“法庭上的小丑”？

最主要的一个原因，可能与一起自动驾驶专利纠纷有关。

今年 8 月，Comma.ai 成立 7 年多第一次面临被起诉，指向的是一项“汽车紧急呼叫系统”专利。

起诉他们的，是阿克塞尔・尼克斯（Axel Nix）和其背后律师事务所 Sucxess，Comma.ai 称这个人为自动驾驶“专利流氓”。

“专利流氓”，一般用来形容那些喜欢提起专利侵权诉讼以获取赔偿，却从没产出专利的人或公司。

很多“专利流氓”，在明知胜算不高的情形下，仍提出诉讼或把提出诉讼作为威胁，并利用被告不愿花费高额费用的心态，迫使被告付钱和解。

Comma.ai 认为，起诉他们的律师事务所 Sucxess，专门“依靠胆小懦弱的公司提供给他们和解金，以此维持生计”，并说这次起诉其实是在“勒索”和“敲诈”他们。

事实上，据 Comma.ai 介绍，这家律师事务所之前还对小马智行、文远知行、Voyage（去年被通用 Cruise 收购）、AutoX（安途智行）、Dataspeed、SF Motors 等多家公司提起过专利诉讼。

Comma.ai 进一步明确表态：

在给他（律师事务所）一万美元赔偿之前，我愿意损失一百万美元。我们会雇佣一支出色的律师团队，与之相对抗。

然而不知为啥，当初 8 月的决绝和果断，转变成了现在的灰心丧气。

不过目前，霍兹只是卸任公司 CEO 一职，Comma.ai 仍在照常运营，霍兹仍是公司唯一的董事会成员和总裁。

霍兹走后，公司运营的担子落到了两个人身上：首席运营官 Alex Matzner 和首席技术官 Harald Schäfer。

霍兹也不打算早早退休，有新的目标和方向：

成立一家公司，名叫 the Tiny Corporation。

按照霍兹的规划，这家公司人数不超过 3 人，专门研究将机器学习指令集移植到硬件加速器上。

他的目标是，要做到比 PyTorch（由 Facebook 开源的神经网络框架）速度快 3 倍，未来要让 tinygrad 在深度学习框架中占据主导地位，还要影响未来的机器学习芯片。

但霍兹谦虚地表示，这只是个业余爱好，用来赚快钱罢了。

与此同时，上周霍兹宣布加入推特，打算在这实习 12 周，马斯克热情答应了。

7 年前马斯克发出的 Offer，7 年后霍兹主动请缨“接受”了，不过这次是在推特。

霍兹和他的自动驾驶公司

最后，再来认知一下这个天才黑客和他的自动驾驶公司。

乔治・霍兹（George Hotz），别名 geohot，1989 年 10 月出生于美国。

霍兹是全球首位破解 iPhone 的人。

2007 年，年仅 17 岁的霍兹将一部 iPhone 手机完全解锁，使其在支持 AT&T 网络的同时，还能支持其他 GSM 设备。

费时 500 小时黑掉一部手机，Hotz 的“极客”精神从那时候已经开始显露了。

破解后，霍兹还将解锁过程和视频整理发布到网上，将破解后的手机放到 eBay 上拍卖，最终阴差阳错被炒到了一亿美元以上。

后来他用自己解锁的第二部 iPhone，换得了一辆日产 350Z 和三部 8GB 内存 iPhone。

霍兹自此一战成名，成为美国知名黑客。

但霍兹不是针对乔布斯。2009 年，他开始破解索尼的游戏主机 PlayStation 3。

两年后，索尼发起控告，最终双方庭外和解，霍茨答应不再破解索尼的产品。然后霍兹先后加入了 Facebook 和 Google。

到了 2015 年，马斯克对霍茨抛出了橄榄枝，因为霍茨当时声称能够低成本开发出比特斯拉 Autopilot 更好的自动驾驶软件。

同年 9 月，霍兹创办了自动驾驶公司 Comma.ai。

不同的是，Comma.ai 向用户提供技术，让他们自己动手去实现汽车的无人驾驶。

但这并不是他的本意。

最开始，霍兹准备对外销售 Comma One，一款售价 999 美元的无人驾驶产品。

然而，美国高速公路交通安全委员会（NHTSA）发出一封邮件警告称，如果该公司将未经测试的无人驾驶汽车投放至道路，那么将按天处以罚款。

因此，霍兹不得不取消了这款产品的发售计划，并于 2016 年 11 月免费开源了他们的自动驾驶代码 OpenPilot。

按照 Comma.ai 的逻辑，如果特斯拉是苹果 iOS，他们 Comma.ai 就是安卓系统。

现在，他们主要靠对外售卖硬件设备营利，也就是 Comma Three，这款产品目前售价 1849 美元（折合人民币约为 1.3 万元）。

Comma Three 主要由三部分组成：

这套硬件设备，目前已经可以和 200 多种车型适配兼容。

用户买回来自行安装，据说用时不超过半小时即可安装好。

这套自动驾驶硬件，使用高通骁龙 845 处理器，共有 3 个摄像头，其中 2 个用于观察道路，1 个夜视摄像头用于观察车内。

除此之外，还包括一套连接蜂窝网络、Wi-Fi、高精度 GPS、麦克风的传感器，总之需要通过特制线束在 OpenPilot 和汽车之间建立物理接口。

他们的自动驾驶软件 OpenPilot，主要通过连接汽车的 CAN 网络来工作。原因是现在大多汽车接受电子转向、刹车等命令，OpenPilot 恰好可以使用这些命令，以此提供比车企本身所能提供的更好 ADAS 功能。

截至目前，Comma.ai 的自动驾驶里程数已经积累了 9000 多万英里（约为 1.45 亿公里），全球用户超过 6000 名。

关于 Comma.ai 的融资进展，早在 2016 年他们获得了来自 VC 机构 A16Z 的 310 万美元融资，去年他们又获得了 1000 万美元融资，并搬进了一个 20000 平方英尺工厂。

在 Comma.ai 创始人霍兹眼里，谷歌 Waymo 和通用 Cruise 这样的公司，都是一场骗局。原因是，Robotaxi 行驶速度太慢，也不方便，不会对交通习惯产生太大影响。

当被问到是否有信心击败特斯拉时，Comma.ai 给出的回应是：

“我们不一定要击败特斯拉才能获胜，就像苹果不一定要击败 Linux 一样。”

更有趣的是，最近自动驾驶界噩耗频传，Comma.ai 却表示不愿意被特斯拉收购：

“特斯拉太封闭了，我只会考虑联想、HTC 或小米这种公司。”

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：邓思邈