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OPPO 三颗 IMX766 新机曝光，最终方案拆分做成了更强的 Find X6 系列

2022/11/29 14:54:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 29 日消息，随着 vivo X90 系列、iQOO11 系列和小米 13 系列等新一代骁龙 8 Gen2 旗舰涌现，其他几家厂商也开始坐不住了，预计接下来摩托罗拉 moto X40 系列、荣耀 Magic 5 系列、三星 Galaxy S23 系列都将陆续公布，但 OPPO 和一加新旗舰要等到明年才会发布，届时还会有搭载天玑 9000 的 OPPO Pad 2 平板。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，OPPO 原版要做一个 IMX766+IMX766+IMX766 的影像旗舰，但最终选择方案拆分做成了更强的 OPPO Find X6 系列（似乎升级成了 IMX890）。该机还将采用 1/1.5 大底中长焦的潜望式镜头，高倍率的画质十分可观。

此外，他还表示 OPPO Find X6 Pro 后置将采用一英寸大底的索尼 IMX989 主摄，并且还将会搭载自研芯片马里亚纳 MariSilicon X。

IT之家曾报道，之前还有爆料显示该机将标配骁龙 8 Gen2、三星 E6 材质 2K 曲面屏，支持 120Hz 自适应刷新率和高频调光，可实现更高的亮度并且更护眼节能。

他还表示，新机将会有素皮和玻璃两个版本，其中素皮版厚 9.5mm，重量为 217g±；玻璃版本厚度 9.3xmm，重量 220g±，加上镜头，新机厚度将超过 14mm。

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