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Windows To Go 工具 Rufus 3.21 正式发布，改善对微软 Win10 / Win11 的支持

2022/11/29 15:33:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 29 日消息，Rufus 是一款用于创建 Windows 和 Linux 安装媒介的第三方工具，在经历了大约 1 周的 Beta 版本测试之后 3.21 正式版于今天正式发布。

IT之家了解到，Rufus 3.21 正式版主要改善了对 Windows 的支持，包括升级驱动、修复存在于 NTFS 和 exFAT 中的重大 BUG、优化 Windows 用户体验，更好支持本地账号等等。

下载: Rufus 3.21 | 1.33 MB (Open Source)

链接: Rufus 主页  | Project Page @GitHub

Rufus 3.21 完整更新日志如下：

  • 允许在 Windows User Experience 对话框中提供任意本地帐户用户名

  • 改进来自 ISO/.wim 的 Windows 版本报告

  • 更新 UEFI:NTFS，NTFS 驱动程序升至 v1.4；exFAT 驱动程序升至 v1.9

  • 切换到非标准 GRUB 的远程下载（Fedora 37、openSUSE Live、GeckoLinux）

  • 修复 MBR 模式下 UEFI:NTFS 分区未设置如何处理大于 4GB 文件 ISO 的问题  (UwUntu)

  • 在使用不符合 FAT 的标签时，修复 GRUB 对 Arch 和衍生产品的支持 (#2086)

  • 修复带有非标准前缀的 GRUB 的错误检测

  • 修复选项卡顺序在 Windows 用户体验对话框中不起作用

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关键词：Rufus

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