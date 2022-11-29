Windows To Go 工具 Rufus 3.21 正式发布，改善对微软 Win10 / Win11 的支持

IT之家 11 月 29 日消息，Rufus 是一款用于创建 Windows 和 Linux 安装媒介的第三方工具，在经历了大约 1 周的 Beta 版本测试之后 3.21 正式版于今天正式发布。

IT之家了解到，Rufus 3.21 正式版主要改善了对 Windows 的支持，包括升级驱动、修复存在于 NTFS 和 exFAT 中的重大 BUG、优化 Windows 用户体验，更好支持本地账号等等。

下载: Rufus 3.21 | 1.33 MB (Open Source)

链接: Rufus 主页 | Project Page @GitHub

Rufus 3.21 完整更新日志如下：