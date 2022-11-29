OPPO Find N2 折叠屏手机跑分曝光，搭载低频版骁龙 8+ 处理器

IT之家 11 月 29 日消息，爆料为 OPPO Find N2 的折叠屏手机近日出现在了 Geekbench 5 跑分中，型号为 PGU110，单核跑分 1262，多核跑分 3902。

从 CPU 的频率可以得知，该手机搭载的处理器是低频版高通骁龙 8 + Gen 1 处理器，CPU 配备 3.0GHz Cortex-X2 超大核 + 3× 2.5GHz Cortex-A710 大核 + 4× 1.8GHz Cortex-A510 小核，该处理器已经搭载于荣耀 80 Pro 中，号称比原版骁龙 8 + Gen 1 处理器功耗更低。

此外，爆料的 OPPO Find N2 搭载 12GB 内存，运行 Android 13 系统。

▲ OPPO Find N

IT之家曾报道，数码博主 @数码闲聊站 之前透露，OPPO 代号“白天鹅”的 OPPO Find N2 和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机已经试产，其中 OPPO Find N2 折叠屏手机将拥有黑、白、绿三款配色，代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将拥有黑、白、紫三款配色。该博主还表示，这两款折叠屏手机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 处理器。

爆料者 @今井リサ 还曝光了 OPPO find N2 折叠屏手机的其他信息，从规格检测结果来看，这款机型将搭载高通骁龙 8+ Gen1 芯片，配备 12+256GB 存储，采用 7.1 英寸 120Hz 刷新率的 LTPO AMOLED 内屏，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13。

除此之外，它还将配备马里亚纳 X ISP 芯片，拥有 Hasselblad 哈苏联名，采用侧边指纹方案，预计 2022 年 12 月发布 / 上市。