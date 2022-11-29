批量生产里程碑！C919 国产大飞机获颁生产许可证

IT之家 11 月 29 日消息，据中国商飞公司“大飞机”微信公众号消息，中国民航局今日向中国商飞公司颁发 C919 大型客机生产许可证（PC）。

取得生产许可证是 C919 国产大飞机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着 C919 大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

IT之家了解到，生产许可证是适航当局颁发给飞机制造商的证书，允许飞机依据经批准的质量控制系统，进行持续生产。生产许可证是体现一家航空制造企业的生产组织及控制、质量管理和综合管理水平。从原材料控制、供应商管理到生产环节的划分及控制、生产质量管控，再到飞机出厂测试、售后维修维护等，每个细节都必须有章可循、有据可查，航空制造企业应严格按照程序组织各个生产环节，确保安全受控。

民航华东地区管理局于 2019 年 4 月 1 日正式受理了中国商飞公司提交的 C919 飞机生产许可证申请。2019 年 7 月，C919 飞机生产许可审定委员会召开首次会议，审查工作正式开启。三年多来，C919 飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的 19 个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评审，对体系程序进行验证，目前首架飞机已经完成生产试飞达到交付条件。

▲ 图自“大飞机”微信公众号

2022 年 11 月 27 日，C919 飞机最终生产许可审定委员会议（PCB）决议表明：C919 飞机生产许可审定审查组已按照《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）及《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2022-31R1）相关要求完成了对中国商飞公司质量体系的所有审查工作，确认中国商飞公司质量系统符合 CCAR-21-R4 要求，同意审查组关于向中国商飞公司颁发 C919 飞机生产许可证的建议。