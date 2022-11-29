百事正用 AI 种土豆，连削皮算法都搞上了

百事，正在用 AI 种土豆。

你没听错！就是那个可乐品牌母公司。

一大片广袤农田里，百事感应器正咔咔分析当地天气数据及土豆长势等数据。

然后，通过 ML 算法得出播种深度、浇水量、施肥量等建议，给到当地农民。

△ 图源：potatonewstoday

这还不是作秀。

百事已将这套打法推广到北美、南美、欧洲，为各地农民提供超过一百万个关键数据建议。

所以，百事为什么干这事？

往下看。

你一个靠可乐发家的，怎么种起土豆了？

百事用 AI 种土豆，最典型的落地国家是墨西哥。

当地干旱缺水，农业用水量却近 80%，却要为美国客户供应大量土豆。

百事通过与一家名为 CropX 的团队合作，将传感器布置在土豆田中，对种植周期的天气状况进行监控，再结合他们已训练的算法，指导农民控制滴灌和枢轴灌溉的水量。

浇水之外，该套系统还提供农民们更多建议，包括播种深度、施肥量、特定节点如何保护作物等等……

根据项目初期的对照组实验，他们还证实，应用上述技术后，不仅水和肥料用料降低 15%，产量反而增加了。

△ 图源：potatonewstoday

至于为什么帮人种土豆？

官方给的说法是 —— 降低碳排放，实现高效可持续发展。

但根本原因，当然不会这么简单。

百事公司不止生产可乐，也是全球顶流土豆加工食品生产商，旗下有乐事薯片、奇多、多乐脆等一串膨化食品品牌。

正因掌握下游，百事对土豆供应链有很强控制力，他们能推广灌溉技术，也能控制种子品种。2019 年，几位印度农民私自使用乐事薯片的「特供」土豆品种，遭到该公司起诉，要求每人支付 105 万卢比。

在土豆种植端落地 AI 技术，不仅能获取更高品质原料，还能帮农民省钱提升种植效率，进一步整合自己的供应链，顺带赢得好名声。

对百事，当然属一鱼 N 吃。

不止种土豆用到 AI

翻翻公开资料就能看到，百事已将 AI 应用到了方方面面。

继续拿土豆说事。

他们有一套视觉算法，能观察土豆削皮过程，并输入削皮占整个土豆的百分比，经过训练后，这个算法能够计算出一套最佳削皮方式及薄厚度，优化削皮流程。

据其内部工程师估计，该项 AI 应用仅部署在美国工作，就能每年为公司节省超过 100 万美元。

△ 图源：potatopro.com

检查土豆质量也用上了 AI。百事薯片工厂内，他们应用了一套机器视觉系统，相机为传感器，用以计算土豆大小、重量和数量。

这样就能省去称重设备，毕竟，每条流水线上一台称重部件价格就高达 30 万美刀，还能以此为基础数据，评估产线上的材料流量和生产效率。

更有意思的是，他们还用激光照射薯片，依靠反射波来检测内部纹理及质量。

AI 技术还被应用在奇多等膨化食品及饮料生产，工厂安全合规检测防护等诸多方面。

销售环节也用上了 AI。百事有一套名为 Pep Worx 的云上数据收集及分析平台，提供库存、零售、促销等方面的建议。

比如，公司想推出一种燕麦食品时，它能从 1.1 亿户美国家庭中，找出 2400 万目标消费家庭。根据其对外宣称的数据，该分析平台推出 12 个月后，推动了 80% 的销售增长。

连自动驾驶，百事都用上了。

他们有一种名为 Snack-Bot 的无人配送车，这种六轮自动驾驶配送车一次充电可行驶 20 英里，且夜间下雨都能行驶。

功能上，主要为大学生们提供品牌旗下的零食饮料，学生通过 App 下单订购，它就会将货物送到指定配送点，无需送货费。

除了百事公司，其他食品巨头也在应用 AI。

百事的对头，可口可乐从 2014 年起就尝试将 60 台自动售货机全链路数据喂给 AI 算法，让其生成配货建议，其交易量增加 15%，进补货次数反而少了 18%。

此外，他们还用 CNN 技术实现了更高精度的 OCR，当消费者兑换再来一瓶时，通过线上即可完成，再也不用跟小卖部老板掰扯了。

巨头之外，一家名为 Tomra 的团队做出过一台薯条分析机，能在产线上分辨薯条长度是否符合要求（比如 3-4 英寸），并将不符合要求的产品分出来：

最后问问，你还知道哪些 AI 技术在食品饮料领域的落地？

参考链接：

[1]https://venturebeat.com/ai/2023-will-be-year-of-hope-and-focus-for-ai-says-pepsico-transformation-leader/

[2]https://www.prnewswire.com/il/news-releases/pepsico-chooses-cropx-to-achieve-global-sustainability-goals-301362544.html

[3]https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/05/the-fascinating-ways-pepsico-uses-artificial-intelligence-and-machine-learning-to-deliver-success/?sh=cd1fea2311ef

[4]https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-at-coca-cola/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士