动物喝了咖啡会怎么样？蜘蛛：我网都不会织了

咖啡是世界上最受欢迎的饮品之一。许多人选择喝咖啡，不仅因为它的独特风味，也为了咖啡中能“续命”的咖啡因。

普遍认为，当喝下咖啡时，我们的中枢神经系统会兴奋起来，从而增加警觉度，让人的思维更清晰，提高注意力。

不过，这只是咖啡对人的作用。对其他的一些动植物来说，咖啡可能有着更加神奇或危险的效果。

动物喝了咖啡也会像人一样变得更清醒吗？| Giphy

考察咖啡因对动物的影响比较麻烦，要观察它们的行为，测量生理特征等，对于小型的非脊椎动物更是如此。不过有一个动物在科学家眼中，有着得天独厚的优势，它就是蜘蛛。

想要观察蜘蛛喝了咖啡以后的状况，科学家提出，可以直接看蜘蛛网的图案啊！

喝了咖啡以后的蜘蛛网也发生了大变化。| Wiki

1948 年，药理学家 Peter Witt 让蜘蛛喝下了 10μg 的咖啡因，发现蜘蛛结出的网变小了，半径也变得不均匀。而当蜘蛛喝下 100μg 咖啡因时，网的形状发生了很大变化，而且看起来十分不规则。

这说明，咖啡因对蜘蛛有影响，剂量越大，影响产生的结果可能就越显著。而用蜘蛛网的图案作为统计工具，也成为了一种简单的药物检测方法。

当蜘蛛服用不同药物后，结的网会有所不同。| Wiki

对于像蜘蛛这样的无脊椎动物来说，咖啡对神经系统的作用可能是致命的。当科学家让一种普遍存在的飞蛾幼虫（烟草天蛾幼虫）喝下浓度较高的茶或咖啡时，幼虫会在 24 小时内被杀死。

当蚊子幼虫喝了咖啡，它们的动作就会变得不太协调，最终因为无法游到水面而被淹死。

喝了咖啡之后的蚊子不会走路了。| Giphy

不过，这对植物来说可能是件好事？一些植物的根茎本身就有咖啡因，这可以当做“天然农药”，杀死一些昆虫。而且，咖啡因也会抑制其他植物的生长，争取到生存机会。

除此之外，植物还真的可以喝咖啡。适量的咖啡或咖啡渣是植物的氮源（氮含量约 2%），还能为其提供钙和镁等微量元素。

不过，可别忘了稀释咖啡后再浇花，不然你的花也会像下图的一样。毕竟，高浓度的咖啡，不管是动物植物还是人，都遭不住啊！

用浓咖啡浇了花之后 ↑| Quora 截图

养宠物的人也许知道，对于犬和猫，咖啡会显著改变心率和呼吸频率，严重时危及生命；对鹦鹉则会损害消化系统；咖啡还会让青蛙心脏病发作，对蜗牛产生进食抑制…… 看起来，虽然咖啡对人类来说意味着更清醒，但对动物们来说，咖啡因难以代谢，很容易危及生命。

难道咖啡只能是人类的饮料？这种看法很快被证明是片面的，因为也有一些动物享受着咖啡的积极作用。

研究发现，当马喝了咖啡后，心率显著增加，表现出了非凡的耐力、跳跃能力和速度。而且，和人一样，喝了咖啡之后的马疲劳程度也小了。

但正是因为如此，咖啡因也成了赛马比赛中的“兴奋剂”。由于它能够改变赛马的表现，所以被当局设为违禁药品。而相同的情况，也出现在了赛鸽比赛中。

马喝了咖啡还能多跑几圈！| Pixabay

蜜蜂也尝到了咖啡因给的 buff。就有科学家发现，蜜蜂尝到带有咖啡因的花蜜（比如柑橘类花卉），似乎可以改善记忆力。

那些喝了“咖啡蜜”的蜜蜂在 24 小时以后，记住花朵气味的能力提高了 3 倍。这意味着，蜜蜂可以找到授粉的路线，而那些花朵也能更成功地繁殖后代了！

不过，有关咖啡的影响也往往没有那么简单。苏赛克斯大学的进一步研究发现，喝了咖啡的蜜蜂，还会在蜂巢里跳起摇摆舞，告诉其他蜜蜂在哪里可以找到食物，让大家都去吸食带有咖啡因的花蜜。看起来，蜜蜂也和人类一样迷恋咖啡的味道？而这对于蜜蜂到底是积极影响还是消极影响，仍有争议。

喝了咖啡的蜜蜂更会跳舞了？| Giphy

如今，科学家们也没有真正弄清楚咖啡因对各种动物、植物甚至是人体上产生的影响。

在石器时代，人们就发现咀嚼一些特有的树皮或树叶能提神醒脑。而咖啡在数千年的发展中，也经历了从药品、商品和饮品的各种变更。目前，咖啡因在人体中的化学反应仍然十分复杂。

咖啡的作用也是因人而异。| Giphy

就算它能帮助解除疲劳，那也只是临时作用。并且每个人的体型与咖啡因耐受度都有所不同，咖啡的表现也因人而异。

虽然咖啡对于一些人来说是美味的饮料，但世界上也有约十分之一的人喝了咖啡后会有一系列身体和心理相关的不良反应。

那么，咖啡对你的意义又是如何呢？

还要提醒一下：对大部分成年人来说，正常的咖啡剂量是每日 400mg。咖啡虽好，可不要贪杯

参考资料：

[1] https://www.science.org/doi/10.1126/science.6207592

[2] https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(01)02055-6

[3] https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-plants-manipulate-bees-with-caffeine

[4] https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E5%92%96%E5%95%A1%E5%9B%A0

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19046017/

[6] https://www.thoughtco.com/chemistry-of-caffeine-608500

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Skin