《福尔摩斯小姐 2》中文角色海报发布，明天全网上线

IT之家 11 月 29 日消息，传奇影业今日公布《福尔摩斯小姐：伦敦厄运》中文角色海报，该片将在 11 月 30 日在全网视频平台上线。

IT之家了解到，第一部《福尔摩斯小姐》于 2020 年 9 月 23 日在美国上映，Netflix、西瓜视频同步上线。

悬疑冒险喜剧片《福尔摩斯小姐 2》由哈利・布拉德比尔执导，米莉・波比・布朗（小 11）、亨利・卡维尔（大超）、 路易斯・帕特里奇、海伦娜・伯翰・卡特、大卫・休里斯、苏珊・沃卡曼、阿迪勒・阿赫塔尔、莎伦・邓肯-布鲁斯特主演。

B站页面显示，《福尔摩斯小姐 2》将在 11 月 30 日 16:00 上线。

官方简介：

破获接手的第一起案件后，伊诺拉・福尔摩斯（米莉・波比・布朗饰）追随著名的哥哥夏洛克（亨利・卡维尔饰）的脚步，开办了自己的侦探事务所，却发现女性职业侦探的生活并不像看上去那么容易。在她不得不接受成年后的冷酷现实，准备关闭事务所时，一个身无分文的不幸女孩为她带来了第一单生意：寻找失踪的妹妹。但事实证明，这个案子比想象的要复杂得多，因为诺拉即将踏入一个危险的新世界 — 从伦敦险恶的工厂和色彩缤纷的音乐厅，到社会最高阶层和贝克街 221B。随着致命阴谋的触发，伊诺拉需要朋友和夏洛克本人的帮助才能解开这个谜团。游戏似乎又开始变得扑朔迷离！