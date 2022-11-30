慧与第四财季营收 78.71 亿美元，同比转盈为亏

北京时间 11 月 30 日早间消息，慧与今日公布了该公司的 2022 财年第四财季及全年财报。报告显示，慧与第四财季净营收为 78.71 亿美元，与去年同期的 73.54 亿美元相比增长 7%（不计入汇率变动的影响为同比增长 12%），与上一季度的 69.51 亿美元相比增长 13%；净亏损为 3.04 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 25.53 亿美元，而上一季度的净利润为 4.09 亿美元；每股摊薄亏损为 0.23 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 1.91 美元，而上一季度的每股摊薄收益为 0.31 美元。

慧与第四财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，对 2023 财年第一财季营收和调整后每股收益作出的展望也均超出预期，从而推动其股价在美股市场的盘后交易中上涨逾 2%。

第四财季主要业绩：

在截至 10 月 31 日的这一财季，慧与的净亏损为 3.04 亿美元，每股摊薄亏损为 0.23 美元，这一业绩远不及去年同期。2021 财年第四财季，慧与的净利润为 25.53 亿美元，每股摊薄收益为 1.91 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与第四财季调整后净利润为 7.55 亿美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 6.88 亿美元；调整后每股摊薄收益为 0.57 美元，相比之下去年同期的调整后每股摊薄收益为 0.52 美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，16 名分析师此前平均预期慧与第四财季调整后每股收益将达 0.56 美元。

慧与第四财季净营收为 78.71 亿美元，与去年同期的 73.54 亿美元相比增长 7%（不计入汇率变动的影响为同比增长 12%），与上一季度的 69.51 亿美元相比增长 13%，也超出分析师此前预期。调查显示，14 名分析师平均预期慧与第四财季营收将达 74.2 亿美元。

慧与第四财季毛利润为 25.93 亿美元，相比之下去年同期的毛利润为 24.19 亿美元；毛利率为 32.9%，与去年同期相比持平。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与第四财季调整后毛利润为 26.02 亿美元，相比之下去年同期的调整后毛利润为 24.28 亿美元；调整后毛利率为 33.1%，相比之下去年同期为 33.0%。

慧与第四财季运营亏损为 3.39 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 3.50 亿美元；运营亏损率为 4.3%，相比之下去年同期的运营利润率为 4.8%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与第四财季调整后运营利润为 9.02 亿美元，相比之下去年同期为 7.17 亿美元；调整后运营利润率为 11.5%，相比之下去年同期为 9.7%。

第四财季各部门业绩：

慧与旗下 Intelligent Edge（智能边缘）业务第四财季的净营收为 9.65 亿美元，与去年同期的 8.18 亿美元相比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%。智能边缘业务第四财季的运营利润率为 13.3%，相比之下去年同期为 10.9%。

慧与旗下高性能计算及人工智能（HPC & AI）业务第四财季的净营收为 8.62 亿美元，与去年同期的 9.99 亿美元相比下降 14%，不计入汇率变动的影响为同比下降 11%。高性能计算及人工智能业务第四财季的运营利润率为 3.5%，相比之下去年同期为 14.2%。

慧与旗下计算业务第四财季的净营收为 37.37 亿美元，与去年同期的 32.24 亿美元相比增长 16%，不计入汇率变动的影响为同比增长 22%。计算业务第四财季的运营利润率为 14.7%，相比之下去年同期为 9.4%。

慧与旗下存储业务第四财季的净营收为 13.05 亿美元，与去年同期的 12.57 亿美元相比增长 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%。存储业务第四财季的运营利润率为 15.9%，相比之下去年同期为 13.8%。

慧与旗下金融服务部门第四财季的净营收为 8.57 亿美元，与去年同期的 8.58 亿美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%。金融服务部门第四财季的运营利润率为 11.1%，相比之下去年同期为 14.1%。金融服务部门第四财季的净投资组合资产约为 125 亿美元，与去年同期相比下降 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 1%。这项业务在第四财季中的股本回报率为 18%，与去年同期相比下降 6 个百分点。

慧与旗下企业投资及其他业务第四财季的净营收为 3.03 亿美元，相比之下去年同期为 3.53 亿美元。

第四财季其他财务信息：

慧与第四财季总成本和支出为 82.10 亿美元，相比之下去年同期为 70.04 亿美元。其中，销售成本为 52.78 亿美元，相比之下去年同期为 49.35 亿美元；研发支出为 5.15 亿美元，相比之下去年同期为 5.02 亿美元；销售、总务和行政支出为 12.62 亿美元，相比之下去年同期为 12.80 亿美元；无形资产摊销支出为 7300 万美元，相比之下去年同期为 7800 万美元；商誉减值支出为 9.05 亿美元，相比之下去年同期并无这项支出；转型成本为 1.84 亿美元，相比之下去年同期为 1.97 亿美元；灾难支出为-100 万美元，相比之下去年同期为 1000 万美元；并购及其他相关支出为-600 万美元，相比之下去年同期为 200 万美元。

慧与第四财季来自于业务运营活动的现金流为 30 亿美元，与去年同期相比持平。慧与第四财季自由现金流为 20 亿美元，与去年同期相比增加了 19 亿美元。

在第四财季中，慧与以派发股息和回购股票的形式向股东返还了 2.82 亿美元现金。

慧与董事会已经宣布派发每股普通股 0.12 美元的定期现金股息，将于 2022 年 1 月 13 日向截至 2022 年 12 月 14 日营业时间结束为止的在册股东发放。

2022 财年主要业绩：

慧与 2022 财年净营收为 285 亿美元，与 2021 财年相比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，18 名分析师此前平均预期慧与 2022 财年的营收将达 280.1 亿美元。

慧与 2022 财年的净利润为 8.68 亿美元，相比之下 2021 财年的净利润为 34.27 亿美元。慧与 2022 财年的每股摊薄收益为 0.66 美元，相比之下 2021 财年的每股摊薄收益为 2.58 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与 2022 财年的调整后净利润为 26.64 亿美元，相比之下 2021 财年的调整后净利润为 26.02 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与 2022 财年的调整后每股摊薄收益为 2.02 美元，相比之下 2021 财年的调整后每股摊薄收益为 1.96 美元，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期慧与 2022 财年的调整后每股摊薄收益将达 2 美元。

慧与 2022 财年的毛利率为 33.4%，与 2021 财年相比下降了 30 个基点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），慧与 2022 财年的调整后毛利率为 33.9%，与 2021 财年相比持平。

慧与 2022 财年来自于业务运营活动的现金流为 46 亿美元，与 2021 财年相比下降 13 亿美元；自由现金流为 18 亿美元，与 2021 财年相比增加了 2 亿美元。

在整个 2022 财年，慧与通过派发股息和回购股票的形式向股东返还了 11 亿美元现金，在慧与自由现金流中的占比达到 60% 以上。

业绩展望：

2023 财年第一财季业绩展望：

慧与预计，2023 财年第一财季的营收将达 72 亿美元到 76 亿美元之间，这一预测区间的平均值为 74 亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，14 名分析师此前平均预期慧与第一财季营收将达 70 亿美元。

慧与还预计，2023 财年第一财季的每股摊薄收益将达 0.32 美元到 0.40 美元之间，不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益将达 0.50 美元到 0.58 美元之间，这一预测区间的平均值为 0.54 美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，16 名分析师此前平均预期慧与第一财季每股收益将达 0.49 美元。

不按照美国通用会计准则，慧与对 2023 财年第一财季调整后每股摊薄收益的估测中未计入每股约 0.18 美元的税后影响，这一影响主要与股权奖励支出、转型成本和无形资产摊销支出有关。

2023 财年业绩展望：

慧与预计，2023 财年每股摊薄收益将达 1.38 美元到 1.46 美元之间，不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益预计将达 1.96 美元到 2.04 美元之间，其平均值为 2.00 美元，不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期慧与 2023 财年每股收益将达 2.03 美元。

不按照美国通用会计准则，慧与对 2023 财年每股摊薄收益的估测中未计入每股约 0.58 美元的税后影响，这一影响主要与股权奖励支出、无形资产摊销支出和转型成本有关。

慧与还重申了对 2023 财年自由现金流将达 19 亿美元到 21 亿美元之间的预测，并承诺将在 2023 财年中以股票回购的形式向股东返还至少 5 亿美元现金。

股价反应：

当日，慧与股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 0.09 美元，报收于 15.46 美元，跌幅为 0.58%。在随后截至美国东部时间周二下午 5 点 13 分（北京时间周三早上 6 点 13 分）的盘后交易中，慧与股价上涨 0.31 美元，至 15.77 美元，涨幅为 2.01%。过去 52 周，慧与的最高价为 17.76 美元，最低价为 11.90 美元。