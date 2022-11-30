高精度光学追踪 128 位 AES 加密，肯辛通推出 SlimBlade Pro 轨迹球

IT之家 11 月 30 日消息，肯辛通（kensington）近日推出了一款全新的 Mac / PC 配件，在现有 SlimBlade 轨迹球的基础上再次升级带来 Pro 版本。SlimBlade Pro 轨迹球专为创意专业人士、专业消费者等设计，支持左右手切换，提供高精度的光学跟踪、128 位 AES 加密、支持无线 / 有线传输，并提供了丰富的可定制选项。

IT之家了解到，肯辛通在新闻稿中写道：

这款即插即用的 SlimBlade Pro Trackball 是创意专业人士、办公人员和专业消费者的理想选择。该轨迹球兼容 PC 和 Mac，可以选择蓝牙、2.4GHz 无线和有线连接选项，最大限度的满足用户的灵活需求。 新的 SlimBlade Pro 配备了可充电电池，满电情况下最长可以提供 4 个月的不间断使用。它是一款灵活的手指操作的轨迹球，具有出色的准确性、舒适性和控制性。

SlimBlade Pro 轨迹球规格:

滚动精准

55 毫米大的轨迹球让用户通过简单的扭动，快速精确地上下滚动网页和文件。

双向设计，手感舒适

低调的外形使右手和左手用户都能享受到全天的舒适。与传统鼠标相比，SlimBlade Pro 占用桌面空间更少，并且需要更少的手和手腕运动，使其在长时间使用时更加舒适。

卓越的光学追踪技术

双传感器精确追踪 55 毫米的大球，提供高度准确和灵敏的光标追踪和滚动，让用户更精确地控制光标。

灵活的控制定制

可免费下载的 KensingtonWorks™软件使用户能够通过为四个独立按钮和四个组合按钮中的每一个分配各种各样的程序功能来定制 SlimBlade Pro。

128 位 AES 加密

高级别的 128 位 AES 加密提供了增强的安全性，以阻止黑客监控无线连接和获取敏感信息。

有线、无线连接

通过 USB-C 进行有线连接，蓝牙或 2.4GHz 进行无线连接。