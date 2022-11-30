美股周二：热门中概股逆势普涨，B站大涨逾 22%，知乎涨超 15%

美国时间周二，美股收盘主要股指涨跌不一，标普 500 指数和纳斯达克指数连续三天下跌。投资者关注美国消费者信心指数和楼市数据，同时期待美联储主席鲍威尔的讲话和非农就业报告的发布。

道琼斯指数收于 33852.53 点，上涨 3.07 点，涨幅 0.01%；标准普尔 500 指数收于 3957.63 点，跌幅 0.16%；纳斯达克指数收于 10983.78 点，跌幅 0.59%。

大型科技股普遍下跌，苹果跌幅超过 2%，亚马逊跌幅超过 1%。

芯片龙头股多数下跌，其中英伟达和美光跌幅超过 1%。

电动汽车股多数上涨，特斯拉逆势下跌 1.14%，Rivian 上涨 0.73%，法拉第未来上涨 16.83%；蔚来上涨 3.75%，小鹏上涨 6.53%，理想上涨 8.74%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 5.25%，京东上涨 6.69%，拼多多上涨 5.91%。

其他热门中概股普遍上涨，其中哔哩哔哩上涨 22.32%，该公司公布了好于预期的第三季度财报；知乎上涨 15.89%，满帮上涨 12.05%，BOSS 直聘上涨 9.22%，新东方上涨 7.88%，百度上涨 5.28%，汽车之家上涨 4.84%，携程上涨 3.88%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国 11 月消费者信心指数跌至近四个月低点，原因是通膨、加息和经济衰退忧虑持续打压美国消费者信心。

投资者很快将把注意力转移到美联储主席鲍威尔周三的讲话上。鲍威尔将于当地时间周三在美国布鲁金斯学会（Brookings Institution）就经济前景发表讲话。

预计鲍威尔将巩固美联储下个月将放缓加息步伐的预期，同时提醒美国人，美联储与通胀的斗争将持续到 2023 年。美联储一些官员本周强调，他们需要进一步提高借贷成本，其中一位重要官员称，他预计最终利率将略高于他几个月前的预测。

纽约人寿投资公司（New York Life Investments）经济学家兼投资组合策略师古德温（Lauren Goodwin）表示：“美联储的加息幅度足够大，而且速度也足够快，足以让我们认为经济衰退不可避免。只要美联储在增长放缓的情况下继续抗击通胀，（市场）波动性和风险溢价就可能保持在高位。”

投资顾问公司 Bel Air 的合伙人菲利普（Kevin Philip）表示，美联储的加息行动、顽固的通胀、乌克兰战争以及企业盈利前景“使股市在未来 12 个月面临严峻考验”。