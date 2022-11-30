曾经号称“德系四强”，宝沃汽车正式宣告破产

11 月 30 日消息，福田汽车今日发布公告称，北京宝沃汽车股份有限公司正式宣告破产。

公告中表示，2022 年 4 月 22 日北京市第一中级人民法院裁定受理宝沃汽车的破产清算申请，并认为根据债权确认结果及经评估确认的债务人资产情况，宝沃汽车公司不能清偿到期债务且资产已经明显小于负债、不足以清偿全部债务。截至目前，无人提出重整或和解申请。综上，宝沃汽车公司已具备宣告破产的法定条件，宣告北京宝沃汽车股份有限公司破产。

此外，福田汽车还表示宝沃汽车公司破产不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。公司将继续跟进宝沃汽车公司破产的后续进展情况并及时履行信息披露义务，积极维护公司的合法权益。

宝沃汽车于 1919 年在德国成立，曾推出 P100、Goliath GP700、Hansa2400 等经典车型，年销量突破 100 万台，仅次于当时的大众和欧宝，品牌力一度达到与奔驰同样的高度，不过在 1961 年因为资金周转不利宣布破产。

2014 年 1 月北汽福田花费 500 万欧元收购了宝沃品牌，2016 年 1 月成立北京宝沃汽车有限公司。此后，宝沃发布推出第一款 SUV 车型 BX7，并在 2016 年 4 月正式上市。BX7 上市后，由于“德系四强”的宣传噱头，BX7 迅速获得大量订单，连续半年保持月售 5000 辆的水平，2016 年 BX7 拿到了近 4 万台的销量。

不过，随后由于产品品控和售后服务等问题口碑逐渐崩塌，宝沃的第二款 SUV 车型 BX5 也未获得很好的销量。数据显示 2016 年至 2018 年，宝沃汽车三年累计销量 10.69 万辆，累计亏损 40.14 亿元。

2019 年，神州优车完成对宝沃汽车收购，在此后一段时间内神州租车大量采购宝沃的车型，但是依旧无法扭转在市场端的颓势，宝沃汽车的销量出现了断崖式下跌。

最终在 2022 年 4 月 8 日，福田汽车向北京市第一中级人民法院提交了破产清算申请。根据福田汽车的公告，宝沃汽车净资产为负 22.9 亿，已经资不抵债。