特斯拉 Semi 半挂卡车全球首批交付时间官宣，北京时间 12 月 2 日

IT之家 11 月 30 日消息，特斯拉官方微博宣布，将于北京时间 12 月 2 日在内华达超级工厂开启 Semi 半挂卡车全球首批交付。

10 月 7 日，埃隆・马斯克在推特上发文称，特斯拉 Semi 电动卡车正式投产，并将于 12 月 1 日开始交付，百事可乐为首个交付对象。马斯克表示，此次交付的 Semi 将具有 500 英里（约 805 公里）的续航里程，而且“驾驶起来超级有趣”。随后，马斯克还表示，未来版本的 Semi 可能达到 621 英里 (约 1000 公里) 的续航里程。

IT之家了解到，特斯拉 Semi 电动卡车最初于 2017 年 11 月亮相。当时公布的规格显示，该车在满载的情况下可以在 20 秒内达到 60 英里（约 96.56 公里）每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外，特斯拉还表示，该车能够在 30 分钟内完成 70% 的充电。

据悉，该车在 2017 年首次亮相后不久，就有众多企业进行订购，其中百事公司就订购了 100 辆、加拿大沃尔玛订购了 130 辆、美国啤酒酿造公司 Anheuser-Busch 订购了 40 辆、百事公司的全资子公司菲多利订购了 15 辆。特斯拉最初计划是在 2019 年开始交付 Semi，然而由于零部件短缺等原因已被推迟数年。