漫威前老板要造车？接盘无人货运第一股，原 CEO 被迫离职

上市即巅峰

国内蔚小理水深火热，国外新势力车企的遭遇同样惨淡。

Arrival，英国电动货车公司，如今为了求生正开启一轮高层大换血，CEO 也被迫离职。

这家初创企业最近发布一则声明，前 CEO 丹尼斯・斯维尔德洛夫（Denis Sverdlov）辞去 CEO 一职。

而丹尼斯将与董事长彼得・库内奥（Peter Cuneo）互换职位，后者将成为公司临时 CEO，同时其总裁兼战略主管 Avinash Rugoobur 也将辞职。

有意思的是，目前这家公司的临时 CEO 彼得・库内奥，还有另外一个身份，漫威娱乐公司前首席执行官。

其实 Arrival 这两年运营情况一直萎靡不振，亏损的同时股价也在持续下跌。公司上市初期股价曾达到 22 美元，自 2022 年 9 月底开始，其股价便开始低于 1 美元。

前不久 Arrival 就被爆出存在破产风险，目前正进行业务重组积极寻找融资，如果在明年 3 月份依旧没有任何进展的话，Arrival 就会被强制退市。

01 、上市即巅峰

Arrival 成立于 2015 年，最初的定位是开发电动卡车和公共汽车。在公司发展前期，最大的一笔订单来自 UPS 快递（美国联合包裹运送服务公司），后者向其订购了 10000 辆电动快递货车，计划在 2022 年投产。

来源 Arrival

与特斯拉追求的“大规模生产”理念不同，Arrival 是 " 微工厂 " 定制化的生产模式。

这种微型工厂属于轻资产，类似于麦当劳，哪里有需求，就在哪里组装生产，这也是 Arrival 的一大特色。

2020-2021 年间，是 Arrival 发展最快的时期，曾经得到现代和起亚 1 亿欧元的投资，这笔投资使 Arrival 成为了英国最有价值的初创企业之一，估值达到了 30 亿欧元。

此外，Arrival 还设有专门的自动驾驶部门，并自研了自动驾驶软件和配套硬件。

来源 Arrival

硬件方面，他们的自动驾驶车辆搭载了激光雷达、超声波雷达、感知摄像头等传感器，这些传感器可以满足 L4 级别自动驾驶的硬件需求。

软件上，他们的自动驾驶系统隶属于该公司 Robopilot 项目的一部分，此项目旨在为商用货车设计并开发自动驾驶系统。

2021 年 5 月，这家初创公司以超 150 亿美元的估值上市后，成为当时英国最大的科技 IPO，野心勃勃的 Arrival 在美国和英国都开设了微型工厂。

当时的 Arrival 宣称，正在研发从 L0-L5 所有级别的自动驾驶系统，并打算向市场推出一种具有可扩展性的商业化自动驾驶系统。

彼时的 Arrival 风光无限，是当之无愧的无人货运第一股。

但 Arrival 随后的发展并不顺利。上市后，巨额亏损是家常便饭，虽然是“微型工厂”，花销却越来越大。

2022 年，各家车企都受到了通货膨胀和全球供应链危机的挑战，Arrival 作为初创公司，在市场中的路更不好走。8 月，Arrival 将生产目标从 400 辆削减至 20 辆，同时第二季度的亏损也比去年同期增加很多，从 5620 万美元到 8960 万美元。

来源 Arrival

在这期间，Arrival 也在寻找自救办法。第二季度过后，根据该公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的监管文件，Arrival 宣布将生产重点从英国市场转移到美国。停止运营英国比斯特（Bicester）工厂，集中精力在美国北卡罗来纳州夏洛特开设工厂。

Arrival 在季度财报电话会上表示，已经在积极融资，与几家公司进行了初步讨论。不过当前宏观经济环境的不景气，资金到位还需要大约六个月的时间。

Arrival 美国产品工程团队负责人 Ableson 表示，在融资之后 Arrival 将开启裁员计划，裁员约 700 人，占员工总数的 30%，从 2400 人降至“略低于 1700 人”。当然，这些被裁掉的人员大多是英国员工。相应的，产品生产计划也一再缩减。

第三季度亏损进一步增加，公司净亏损从 2021 年的 3060 万美元扩大至 3.103 亿美元。Arrival 也不得不对外公布，公司可能没有足够的现金，维持其运营到明年年底。

同时表示，需要新的资金才能将公司唯一的产品 —— 美国厢式货车推向市场。

来源：网页截图

屋漏偏逢连夜雨，Arrival 还收到了纳斯达克证券交易所的退市警告，即如果未来 6 个月内该公司股价不能连续 10 天超过 1 美元，将被摘牌。

02 、漫威娱乐前 CEO 接棒

如今卸任 CEO 的斯维尔德洛夫，是这家电动货车企业 Arrival 的创始人。创始人辞职，对初创公司来说是非常严重的打击。

来源：推特

斯维尔德洛夫是位亿万富豪，还是一位连续创业者。2007 年，一种新兴的宽带无线接入技术 ——WiMAX 引起了他的兴趣，随后他便在俄罗斯成立了一家通信公司 Yota。

在那之后，Yota 迅速成长为一家移动运营商，2012 年，它成为首家推出 LTE 技术的俄罗斯公司，并且开发出了自己的手机。

同年，俄罗斯手机供应商 MegaFon 以 12 亿美元的价格收购了 Yota。虽然斯维尔德洛夫没提过他从这笔交易中赚了多少钱，但他在通信行业的经历，也让其获得了俄罗斯通信部副部长的职位。

之后他搬到了英国伦敦，并筹集了 5 亿美元创建了风险公司 Kinetik，用于投资高科技初创企业，创立 Arrival 公司就是通过这家企业获得了第一笔投资。

Arrival 微型工厂的理念，正是他一手打造的。

他认为，现在电气化市场的变化是快速的，那些耗资数十亿，规模巨大的汽车厂，都过于昂贵，缺乏灵活性。

用少量的资金投入，建立微型工厂，不需要昂贵的冲压，油漆，焊接车间和装配线，在他任职期间建立了两座微型工厂。

任职期间，其还协助创建了由米其林和英伟达支持的自动驾驶汽车运动比赛 Roborace，以帮助完善自动驾驶汽车软件

随着 Arrival 的运营状况式微，这位创始人也被迫离开 CEO 的职位。

在卸任 CEO 之后随即表示，“我比以往任何时候都更致力于确保降临的成功，我将继续为公司、股东、客户、合作伙伴和员工的最佳利益而行动。”

担任临时 CEO 的彼得・库内奥（Peter Cuneo）来头不小，他曾经是漫威娱乐公司前首席执行官，此前是 Arrival 董事会的非执行主席。

除此之外，库内奥被国外《商业内幕》杂志誉为 10 位最伟大的转型 CEO 之一。

来源：推特

漫威娱乐前 CEO 为什么会和造车有关系呢？

这需要从 Arrival 上市开始说起，Arrival 是以 SPACs（SPACs 是为目标公司上市的合并交易筹集资金的公司）的方式非公开上市，这是通过 CIIG 特殊并购公司才获得了上市的资格。

该合并公司就是由库尼奥一手成立，Arrival 上市后，他就以非执行董事长的身份加入 Arrival 董事会，而创始人丹尼斯・斯维尔德洛夫 (Denis Sverdlov) 当时继续担任 CEO。

来源：CIIG

正是这笔交易，帮助 Arrival 募集了总共 6.6 亿美金的现金储备，让公司市值暴涨至 54 亿美金，一年后达到巅峰 153 亿美金。

在此之前，从 1999 年到 2009 年，库内奥是漫威娱乐公司的第一任总裁兼首席执行官，直到 2009 年底，漫威以超过 40 亿美元的价格卖给了迪士尼，他的任期也随之结束。

接下来，虽然库内奥执行临时首席执行官的职责，但他仍然以观察员的身份出席董事会会议。

03 、无人货运，也在过冬

Arrival 在成立之初，被当作是 Rivian 公司的直接竞争对手，而 Rivian 公司又被称为是“特斯拉劲敌”，但后来人们发现，似乎这俩家公司并不是一回事。

2021 年 8 月，Arrival 因资金和亏损的问题，削减三分之一的成本支出，暂停了电动巴士的试验和轿车项目的开发工作。

这样一来，Arrival 目前就只生产电动货车。不过相比电动货车硬件制造，Arrival 更专注自动驾驶无人配送的领域，他们在生产出汽车后，会直接面向企业和出行平台。

来源：Arrival

2021 年 10 月，Arrival 首次完成了厢式货车无人驾驶演示，这是在一个仓库完成的，其车辆能够自主完成由商业车队司机每天执行的所有操作，Arrival 也随后表示在英国的道路上开始测试其自动驾驶功能。

前不久，Arrival 还展示了其针对网约车司机改造的小型货车造型。

此前 Arrival 已从美国 UPS 快递获得了 10000 辆电动货车订单，最初预计的是从英国发货，现在来看大概率是其美国工厂来共同完成订单。

来源 Arrival

现在，电力成本飙升让英国电动车企业直面“不可承受之重”，减税方案的草草收场。再加上眼下大批 L4 自动驾驶企业遭遇寒冬，要么是烧钱太多，要么商业化落地难。

虽然 Arrival 目前日子不好过，但是其专注的领域 — 自动驾驶货运，至少要比那些高级别乘用车自动驾驶企业前景更有希望。

因为无人货运在监管和行驶上要比无人驾驶乘用车更为简单，货运主要是干线的物流，也就是在相对封闭的高速公路上行驶，高速公路的路况没有普通公路复杂，行人等不可控因素也相对较少。

来源：Arrival

另一个主要主要场景在港口或者园区内等路线固定、路况相对简单的封闭道路，这种“点到点”的固定线路以及多高速路段简化了自动驾驶使用场景。

其实 Arrival 押注的无人配送领域，已经有玩家混的风生水起，比如国内选手，背靠长城汽车的毫末智行最新无人配送车，售价已经低到 12.88 万元。

而同样是无人货运初创企业的 Einride 正准备与通用电气公司合作，在美国公共道路上部署其完全自动货运卡车，甚至还要进军德国市场。

对于这些无人车来说，除了运营和技术的挑战，或许更多的是这些无人车辆的路权划分与政策准入问题。

这对于所有玩家来说，都是在摸着石头过河。

真正的无人驾驶，无论是乘用还是商用，或许还需要很长时间实现。

一个残酷的现实是，很多玩家可能等不到真正的无人驾驶落地了。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊