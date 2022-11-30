长安深蓝发布“原力”增程技术品牌，可实现 1200km 超长续航

IT之家 11 月 30 日消息，今日长安汽车发布了”原力“技术品牌，其包含“原力智能增程”和“原力超集电驱”两部分，综合可实现 1200km 的超长续航，目前这套技术已经搭载在于 7 月上市的长安深蓝 SL03 上，此外，深蓝的第二款搭载该技术的 SUV 也将在明年上市。

在此次发布会上，长安汽车分享了 “181+95%+1200+-30”一串数字背后的技术玄机，即超 181 项专利技术、95% 行业最高效率电驱总成、1200km 超长续航、-30°C 行业首发低温脉冲加热技术。

原力智能增程，是长安汽车率先实现量产的自主轿车增程系统，其中，“小体积，大功率”的高效全能增程器，发电机最高效率 96%，在 CLTC 工况下，可实现 1L 油发电约 3.3 度；在馈电状态下，依然低至 4.5L / 100km 的油耗；基于啸叫变频主动控制的无感 NVH 技术，匹配收放自如的智慧能量管理策略，官方称使原力智能增程系统在 NVH 表现、动力性、经济性之间达到完美平衡。此外，原力智能增程系统经历了高寒高温高原全域百万公里验证，在 CLTC 工况下，纯电里程 200km，增程模式综合续航里程达到 1200km。

原力超集电驱，官方称是长安汽车创领行业电驱效率新高度的最新成果，效率最高可达 95%。原力超集电驱高度集成电机、电机控制器、减速器、充电机、DCDC、DCAC、高压分线盒。较“三合一” 电驱系统，重量降低 10%、体积降低 5%、效率提升 4.9%、功率密度提升 37%，同时，它还采用了行业首创的微核高频脉冲加热技术，在-30℃极端环境下，每分钟电池温度提升可达 4℃，车辆动力性提升 50%，充电时间缩短 15%，全面改善电车冬季用车困难。

IT之家了解到，今年 7 月 25 日，长安深蓝 SL03 正式上市，新车推出增程版、纯电版和氢能版三种动力选择，售价区间为 16.89-69.99 万元。其中 16.89 万元的正是这款增程版车型，可以实现短途用电、长途用油，在 CLTC 工况下，200km 纯电里程可满足日常通勤的需求，增程模式综合续航 1200km。该车采用发动机与发电机直连结构，减少能量传递路径，其增程器采用 1.5L 阿特金森循环发动机，发动机最大功率 95 马力，电机最大功率 160kW，电机最大扭矩 320N・m。在 CLTC 工况下，可实现 1L 油发电约 3.3 度，在馈电状态下，依然可低至 4.5L / 100km 的油耗。