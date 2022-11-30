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TrendForce：OLED 手机渗透率逐年提升，预计 2023 年将达 50.8%

2022/11/30 13:00:54 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 11 月 30 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，随着 OLED 面板在手机应用上逐渐增加，预计 2022 年采用 OLED 面板的手机渗透率约 47.7%，至 2023 年将达 50.8%，2026 年则预计超六成

图源：TrendForce 集邦咨询

报告指出，在 2020 年苹果推出 iPhone 12 全系列新机开始采用 OLED 面板的带动下，其他手机品牌纷纷开始扩大在高阶的机型导入 OLED 面板。苹果手机目前仅 SE 系列还停留在 LCD 面板，主要系列手机均已采用 OLED 面板；三星手机的 OLED 面板使用也过半；小米、OPPO、vivo 手机则有 3-4 成机型采用 OLED 面板，而除了传音着重非洲市场主打低成本手机的策略下，OLED 面板的导入比重较低，其他品牌均计划扩大采用。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询预计，2022 年使用 OLED 面板的折叠手机的销售量约 1280 万部，渗透率约 1.1%。在各主要品牌每年定期推出升级版新机型的趋势下，预计 2023 年折叠手机销量会达到 1850 万部，渗透率约 1.5%。此外，报告称 2023 年预计 OLED 面板在手机应用上持续逐渐提升。

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关键词：OLED面板

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