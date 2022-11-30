首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>软件快报

改主意了？谷歌 iOS 应用 AI Test Kitchen 悄然上架 Mac App Store

2022/11/30 14:05:45 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 11 月 30 日消息，虽然采用 Apple Silicon 芯片的 Mac 可以运行大多数 iOS 应用程序，但绝大多数应用开发者都没有兴趣移植。谷歌在 2020 年也曾表示没有兴趣移植，不过近期悄然在 Mac App Store 上架了 AI Test Kitchen iPhone / iPad 应用程序。

IT之家了解到，AI Test Kitchen 是一款由谷歌开发的应用程序，人们可以在其中了解、体验新兴 AI 技术并提交反馈。谷歌开发该应用的目标是共同学习、改进和负责任地创新人工智能。与真实的测试厨房类似，AI Test Kitchen 将提供一组旋转的实验演示。这些不是成品，但它们旨在让您以负责任的方式体验人工智能的可能性。

AI Test Kitchen 于今年 5 月召开的 I / O 大会上亮相，在最近几个月新增了由 LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）提供的 3 种体验：

  • Imagine It

让您命名一个地方并提供探索您的想象力的路径。通过“列出它”演示，您可以共享目标或主题，LaMDA 会将其分解为有用的子任务列表。

  • Talk About It (Dogs Edition)

您可以和狗进行有趣的开放式对话，探索 LaMDA 即使您试图偏离主题也能保持话题的能力。

  • List It

命名一个目标或主题，看看 LaMDA 可以将其分解成多个子任务列表。

现在 Mac 用户可以启动该应用，并利用 iPad UI 实现全屏操作。目前该应用仅为澳大利亚、加拿大、肯尼亚、新西兰、英国和美国的用户提供英语版本。AI Test Kitchen 出现在 Mac App Store 上可能是孤立事件，目前尚不清楚谷歌后续是否会在 Mac App Store 移植更多应用。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用