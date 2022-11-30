改主意了？谷歌 iOS 应用 AI Test Kitchen 悄然上架 Mac App Store

IT之家 11 月 30 日消息，虽然采用 Apple Silicon 芯片的 Mac 可以运行大多数 iOS 应用程序，但绝大多数应用开发者都没有兴趣移植。谷歌在 2020 年也曾表示没有兴趣移植，不过近期悄然在 Mac App Store 上架了 AI Test Kitchen iPhone / iPad 应用程序。

IT之家了解到，AI Test Kitchen 是一款由谷歌开发的应用程序，人们可以在其中了解、体验新兴 AI 技术并提交反馈。谷歌开发该应用的目标是共同学习、改进和负责任地创新人工智能。与真实的测试厨房类似，AI Test Kitchen 将提供一组旋转的实验演示。这些不是成品，但它们旨在让您以负责任的方式体验人工智能的可能性。

AI Test Kitchen 于今年 5 月召开的 I / O 大会上亮相，在最近几个月新增了由 LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）提供的 3 种体验：

Imagine It

让您命名一个地方并提供探索您的想象力的路径。通过“列出它”演示，您可以共享目标或主题，LaMDA 会将其分解为有用的子任务列表。

Talk About It (Dogs Edition)

您可以和狗进行有趣的开放式对话，探索 LaMDA 即使您试图偏离主题也能保持话题的能力。

List It

命名一个目标或主题，看看 LaMDA 可以将其分解成多个子任务列表。

现在 Mac 用户可以启动该应用，并利用 iPad UI 实现全屏操作。目前该应用仅为澳大利亚、加拿大、肯尼亚、新西兰、英国和美国的用户提供英语版本。AI Test Kitchen 出现在 Mac App Store 上可能是孤立事件，目前尚不清楚谷歌后续是否会在 Mac App Store 移植更多应用。