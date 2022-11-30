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可禁用 UEFI 安全启动，宏碁已修复影响多款笔记本的高危漏洞

2022/11/30 14:37:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 30 日消息，宏碁（Acer）已经修复了存在于多款笔记本型号中的一个高危漏洞允许本地攻击者在目标系统上禁用 UEFI 安全启动（UEFI Secure Boot）功能。

图片来源 Unsplash

IT之家了解到，在配有 Trusted Platform Module (TPM) 芯片和 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 固件的设备上，安全启动功能可以阻止不受信任的操作系统启动程序，在启动过程中阻止加载 rootkits 和 bootkits 等恶意代码。

ESET 恶意软件研究员马丁・斯莫尔（Martin Smolar）首先报告了这个问题，在一些消费型号的宏碁笔记本上的 HQSwSmiDxe DXE 驱动中发现了这个漏洞，追踪编号为 CVE-2022-4020

宏碁表示：“研究人员已经发现了一个漏洞，可能允许通过创建 NVRAM 变量来改变安全启动设置（变量的实际值并不重要，只有受影响的固件驱动程序会检查其存在）”。

在利用受影响的宏碁笔记本电脑上的漏洞并关闭安全启动后，威胁者可以劫持操作系统的加载过程并加载未签署的引导程序，以绕过或禁用保护措施，并以系统权限部署恶意的有效载荷。

受影响的宏碁笔记本电脑型号的完整列表包括宏碁 Aspire A315-22、A115-21、A315-22G、Extensa EX215-21 和 EX215-21G。

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关键词：宏碁

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