可禁用 UEFI 安全启动，宏碁已修复影响多款笔记本的高危漏洞

IT之家 11 月 30 日消息，宏碁（Acer）已经修复了存在于多款笔记本型号中的一个高危漏洞，允许本地攻击者在目标系统上禁用 UEFI 安全启动（UEFI Secure Boot）功能。

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IT之家了解到，在配有 Trusted Platform Module (TPM) 芯片和 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 固件的设备上，安全启动功能可以阻止不受信任的操作系统启动程序，在启动过程中阻止加载 rootkits 和 bootkits 等恶意代码。

ESET 恶意软件研究员马丁・斯莫尔（Martin Smolar）首先报告了这个问题，在一些消费型号的宏碁笔记本上的 HQSwSmiDxe DXE 驱动中发现了这个漏洞，追踪编号为 CVE-2022-4020。

宏碁表示：“研究人员已经发现了一个漏洞，可能允许通过创建 NVRAM 变量来改变安全启动设置（变量的实际值并不重要，只有受影响的固件驱动程序会检查其存在）”。

在利用受影响的宏碁笔记本电脑上的漏洞并关闭安全启动后，威胁者可以劫持操作系统的加载过程并加载未签署的引导程序，以绕过或禁用保护措施，并以系统权限部署恶意的有效载荷。

受影响的宏碁笔记本电脑型号的完整列表包括宏碁 Aspire A315-22、A115-21、A315-22G、Extensa EX215-21 和 EX215-21G。