工信部公布 45 个国家先进制造业集群名单

IT之家 11 月 30 日消息，据工业和信息化部规划司消息，近日，工业和信息化部正式公布 45 个国家先进制造集群的名单。

45 个国家级集群 2021 年主导产业产值达 19 万亿元，布局建设了 18 家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的 70%，拥有国家级技术创新载体 1700 余家，培育创建了 170 余家国家级单项冠军企业、2200 余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。

45 个国家级集群中，新一代信息技术领域 13 个、高端装备领域 13 个、新材料领域 7 个、生物医药及高端医疗器械领域 5 个、消费品领域 4 个、新能源及智能网联汽车领域 3 个，覆盖制造强国建设重点领域，成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。

IT之家了解到，45 个国家级集群涉及 19 个省（自治区、直辖市）、3 个计划单列市，其中东部地区 30 个、中部地区 8 个、西部地区 5 个、东北地区 2 个，京津冀、长三角、珠三角、成渝 4 个重点区域集群数量达 30 个，占 2/3，国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。

下一步，工业和信息化部将紧紧围绕集群培育目标任务，在总结经验基础上，创新思路举措，形成政策合力，加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系，完善央地联动、部门协同的工作机制，完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系，促进集群交流与合作，推动集群工作不断迈上新台阶。

▲ 图自工信微报