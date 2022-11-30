三星越南工厂手机再减产，圣诞节前智能手机出口下降

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，三星电子官方数据显示，在圣诞节销售旺季到来之前的 11 月份，三星今年第二次削减了其在越南的智能手机产量。

三星近年来大部分智能手机都是在越南生产的，去年越南产的三星手机占公司总产能 60%，今年的目标是在越南生产三星公司一半智能手机。而目前，据知情人士透露，越南三星工厂明年的智能手机产能占比将从 50% 继续下降至 40%。

目前尚不可知这是三星普遍减产的信号还是制造业的转移。

据悉，三星在越南投资了约 180 亿美元，拥有六家工厂，其中两家专注于智能手机的制造。

从越南国家综合统计局的数据来看，11 月份，越南智能手机产量同比下降 9.3% 至 2060 万部，11 月份消费电子产品制造业较上年同期下滑近 20% ，月度产出连续第三个月下滑。另外，由于面临全球经济放缓的不利因素，11 月份出口总额同比下降 8.4% ，至 291.8 亿美元。

早在今年上半年，受疫情影响，三星开始缩减其越南工厂的生产规模，据员工透露，尽管圣诞节即将来临，但与往年相比，工人们被允许休季节性假期。

据称，10 月-11 月期间，三星计划仅生产 3400 万部智能手机，与往年同期相比，是一个巨大的降幅。