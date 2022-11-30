开放世界足球冒险游戏《足球物语》今日发售，首发 63 元、 XGP 可免费游玩

IT之家 11 月 30 日消息，由 PanicBarn 开发的开放世界 RPG《Soccer Story 足球物语》今日正式在 Steam 平台发售，首发优惠价 63 元。
剧情介绍：
一年以前，灾变™摧毁了当今足球的根基，此后足球集团想尽一切办法禁止所有人踢球，乃至不许任何人看到足球。
虽然足球已在世界范围全面禁止…… 但现在还有希望！一颗神奇的足球选中了你，让你成为了足球救星！
快快带球出发，一同解开各种谜题，解决各类问题，踢遍所有地方。你一路上需要单挑形形色色的反派，参与不同的比赛（当然了，要带着你的足球），有的时候既要有胆量，也要有智慧
世界早已忘记这项美妙运动，你能不能让他们想起足球的魅力，能否战胜婴儿、鲨鱼等等强敌劲队？
在游戏中，玩家们将可以自由在包括海滩、森林、洞窟、竞技场等各式各样的环境展开探索冒险，挑战散布在世界各地的各种剧情与支线任务。另外游戏中还将会收录众多的事件与战斗登场，玩家们在战斗时将可以使用传球或是射门等招式作为武器，来展开仿佛一般日式 RPG 那样的爽快战斗快感。
此外，该作也已经加入 Xbox Game Pass 阵容提供会员免费游玩。
最低配置:
操作系统: Windows 7 or later
处理器: Intel Core i5
内存: 500 MB RAM
显卡: Nvidia Geforce GTX 550 / equivalent or higher
部分游戏截图：