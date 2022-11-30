开放世界足球冒险游戏《足球物语》今日发售，首发 63 元、 XGP 可免费游玩

IT之家 11 月 30 日消息，由 PanicBarn 开发的开放世界 RPG《Soccer Story 足球物语》今日正式在 Steam 平台发售，首发优惠价 63 元。

剧情介绍：

一年以前，灾变™摧毁了当今足球的根基，此后足球集团想尽一切办法禁止所有人踢球，乃至不许任何人看到足球。

虽然足球已在世界范围全面禁止…… 但现在还有希望！一颗神奇的足球选中了你，让你成为了足球救星！

快快带球出发，一同解开各种谜题，解决各类问题，踢遍所有地方。你一路上需要单挑形形色色的反派，参与不同的比赛（当然了，要带着你的足球），有的时候既要有胆量，也要有智慧

世界早已忘记这项美妙运动，你能不能让他们想起足球的魅力，能否战胜婴儿、鲨鱼等等强敌劲队？