零跑 C11 迎来 OTA V1.02.60 升级：新增 ALC 自动变道辅助以及 HWA 高速辅助驾驶等

11 月 30 日消息，据零跑汽车官方信息，零跑 C11 日前最新推送了 OTA 升级，新增 ALC 自动变道辅助功能以及 HWA 高速辅助驾驶功能等功能。

据介绍，ALC 自动变道辅助功能，用户激活车道居中功能，在满足车速情况下开启左 / 右转向灯系统判断道路环境后辅助驾驶员驶入对应车道；HWA 高速辅助驾驶功能，在高速路况下，此功能可实现车道居中自适应巡航及自动变道辅助的功能。目前 Leapmotor Pilot 智能驾驶系统的 22 项智驾辅助功能已全部可在零跑 C11 车型上使用。

本次更新还新增了 Face ID 智能驾驶辅助功能记忆，系统可根据人脸识别直接匹配个人驾车习惯，自动调整记忆座椅、后视镜位置。

零跑汽车还新增了对于 Apple Watch 以及 OPPO 智能手表的车联功能，用户可随时在智能手表上查看续航里程，还可以一键开启空调。在 OPPO 智能手表上用户还可以通过 Carlink 应用实现手机车联，可选有线连接或无线连接，将手机上的导航、音乐、电话等应用转接在汽车中控屏上使用。

此外，本次更新还针对语音助手小零的 3D 形象以及界面进行了进一步优化。另外 B 方案音响系统车型型新增了阿嘉米斯 6 种音效，使车主可沉浸式聆听一场音乐盛宴。