《迷你世界》侵权《我的世界》纠纷案终审落定：迷你玩赔偿网易 5000 万元，但仍将继续运营

IT之家 11 月 30 日消息，据广东省高级人民法院消息，今天，广东省高级人民法院对广州网易公司、上海网之易公司诉深圳迷你玩公司著作权侵权及不正当竞争纠纷案作出终审判决，认定深圳迷你玩公司构成不正当竞争，判令其删除游戏中 230 个侵权元素，并赔偿网易公司 5000 万元。据了解，这是国内游戏侵权纠纷案件最高判赔数额。

广东高院审理认为，两款游戏整体画面构成类电作品，即新著作权法的“视听作品”，但两者的相似之处在于游戏元素设计而非游戏画面，因此驳回网易公司关于著作权侵权的诉请。

同时法院认为，《迷你世界》与《我的世界》在玩法规则上高度相似，在游戏元素细节上诸多重合，已经超出合理借鉴的界限。迷你玩公司通过抄袭游戏元素设计的方式，直接攫取了他人智力成果中关键、核心的个性化商业价值，以不当获取他人经营利益为手段来抢夺商业机会，构成不正当竞争。

法官表示，综合考虑了沙盒类游戏特点、侵权内容比例、整改可能性等因素，着重考虑玩家在游戏中可能享有的作品权利，基于平衡双方当事人利益和保护玩家群体利益角度出发，未支持网易公司要求《迷你世界》停止运营的诉请，而判令迷你玩公司删除《迷你世界》侵权的 230 个游戏元素。

针对以上判决结果，《迷你世界》官方微博发布公告：

近日，广东省高院认定《迷你世界》未侵犯《我的世界》游戏整体画面的著作权，网易公司主张《迷你世界》游戏停运的请求被依法驳回。我们尊重广东省高院的判决结果，《迷你世界》仍将持续正常运营。 在此，我们向所有受此纠纷影响的《我的世界》和《迷你世界》小伙伴们，表达深深地歉意。 回顾世界游戏史，《Minecraft》无疑是一款伟大的作品，也是我们一直敬仰的前辈。它带给无数玩家美好的想象、有趣的互动和珍贵的回忆；而《迷你世界》秉承着“激发想象，创造快乐”的使命，期待着能与所有热爱沙盒游戏的小伙伴们手牵手体验这缤纷多彩的世界，共同探索浩瀚无垠的宇宙。

IT之家了解到，公开资料显示，《Minecraft（我的世界）》于 2009 年推出，2017 年被网易游戏引入中国大陆，是一款火爆全球的第一人称沙盒游戏。截至 2021 年 5 月，《我的世界》拥有 2.38 亿销量和 1.5 亿月活跃用户，打破俄罗斯方块的纪录并成为有史以来最畅销的电子游戏。

《迷你世界》于 2016 年上线，由深圳市迷你玩科技有限公司开发。截至 2021 年 7 月，其每月活跃玩家人数已超过一亿，其中超过六成为青少年。

2017 年 8 月 15 日，网易以涉嫌抄袭其代理的游戏《我的世界》为由对迷你玩发出维权函，并要求进行删除下架处理。2018 年至 2021 年间，网易和迷你玩多次对簿公堂，至此，持续近四年的中国沙盒游戏纠纷案尘埃落定。