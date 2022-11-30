推特“蓝 V”又要跳票了：这一次是为了避开苹果税

北京时间 11 月 30 日晚间消息，据报道，Twitter CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）酝酿已久的付费订阅服务 Twitter Blue 再次被延迟推出，这一次是为了避开 30% 的“苹果税”。

在马斯克成功收购 Twitter 之后，曾于本月早些时候在 iPhone 应用程序中推出了每月 7.99 美元的 Twitter Blue 付费订阅服务，允许用户购买一个“蓝 V”认证，以防止一些用户假冒知名品牌或名人。

但出于安全因素考虑，Twitter 在一天之后就关闭了这项服务。随后，马斯克表示将于 11 月 29 日重新推出该服务，但后来又被推迟到 12 月 2 日推出。而最新消息显示，Twitter Blue 将再次被延迟，这一次主要是为了避开苹果应用商店 30% 的分成。

众所周知，近日马斯克与苹果闹得很不愉快。本周一，马斯克通过一系列推文向苹果开炮，对苹果的审查制度表示不满，称苹果不但削减了在 Twitter 上投放的广告，还威胁要从应用商店中删除 Twitter。

同时，马斯克对苹果高达 30% 的“苹果税”也颇有怨言。在马斯克的一篇推文中，包括这样一张图片：上面显示标有他名字（马斯克）的一辆汽车，突然转入指向“开战”的高速公路匝道，而不是沿着“付费 30%”方向继续行驶。

但几小时后，马斯克又删除了这条推文。数日前，马斯克还曾表示，如果苹果和谷歌将 Twitter 移出应用商店，他可能会考虑开发一款新手机来挑战 iPhone。

今日的报道还称，当 Twitter 最终推出 Twitter Blue 时，可能与马斯克当初设想的有所不同。例如，不会在 iOS 上以应用内购买的方式提供（避开 30% 的分成），需要验证用户的手机号码等。另外，订阅价格也将从 7.99 美元直接改成 8 美元。