想吃到蜂蜜，要先给蜜蜂吸烟？

（图片来源：Pixabay）

世界各地的养蜂人似乎都会做一件同样的事：在打开蜂箱前给蜜蜂吸烟。

为什么要给蜜蜂喷烟啊？｜Wiki

这个传统至少已经延续了几百年了。美洲原住民时期，人们就开始燃烧一种白色的圆蘑菇（马勃科菌种），用其产生的烟来熏蜜蜂。如今的尼泊尔人也会直接用阴燃棒产生的烟雾才采集野生蜂蜜。

而这些养蜂者都认为：用烟熏蜜蜂，就可以让它们冷静一下。

为了更方便地让蜜蜂吸烟，在 19 世纪时，美国的“养蜂之父”摩西・昆比发明了一种专业的装置：蜂烟器。这种装置的内部有加热器，可以燃烧植物，然后产生烟从嘴部喷出。如今，不少养蜂人还在使用他的设计。

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不过，这种方法到底靠不靠谱啊？难道蜜蜂真的爱吸烟？

蜜蜂蜂巢就像一个小社会，其中蜂王、工蜂和雄峰履行着各自的职责，井井有条地执行着工作。而促成它们好好“上班”的，就是他们分泌的信息素。

通过不同的信息素，它们可以完成多种活动，比如迷失、防御、繁殖等等。而在遇到危险时，守在家门口的“警卫蜂”就会释放一种“警报信息素”，还会扇动翅膀让信息素扩散，让家里的蜜蜂快点出来。

战吗！战啊！｜Giphy

接收到“警报”的工蜂们立刻进入了作战状态，开始冲出巢穴寻找威胁，并追逐威胁的对象，甚至用自己的尖刺来发起攻击。而在“警报信息素”中起到主要作用的活性成分，就是乙酸异戊酯（IPA）和 2-壬醇。

有研究就发现，如果 IPA 的含量较少，蜜蜂的攻击力也会大打折扣。

攻击性很强的非洲化蜜蜂（也被称为杀人蜂）非常凶，经常成群结队地追逐威胁对象，有时候甚至能追到几百米远。而欧洲蜜蜂则比较温顺。人们发现，非洲化蜜蜂的“报警信息素”中，IPA 是欧洲蜜蜂的两倍，其他几种成分的含量也更高。

攻击性更强的杀人蜂｜Wiki

研究者还发现，这些信息素成分组合起来，效果会更佳。IPA 和它的衍生物协同作用，就像是给非洲化蜜蜂叠了好几层 buff。

而回到给蜜蜂吸烟的问题上来，就不难看出，烟雾能让蜜蜂平静下来，起到“麻醉”的作用，其实就是扰乱了蜜蜂本身的警报信息素。

不过，至于到底是怎么扰乱的，还有很多争议。有人说，蜂烟浓烈的味道能掩盖信息素，让蜜蜂难以区分化学成分，从而无法进入战斗模式。

还有人说，这种烟雾其实是在模拟森林大火的场景，当蜜蜂发现着火了，就会抛弃现在的巢穴，养蜂人也就能够收集蜂蜜了。

不过，如果你了解一些植物的特性，说不定就能更有效地催眠蜜蜂。

研究者使用了两种材料产生的烟雾：一种是养蜂人常用的粗麻布，而另一种是干的蛇麻草（也就是常被加入啤酒中的啤酒花），虽然两种都能催眠蜜蜂，但蛇麻草烟却更有效。

蛇麻草（也被叫做啤酒花）｜Wiki

首先，蛇麻草燃烧能产生浓浓的绿色烟雾，在气势上就镇住了蜜蜂。其次，研究者猜测，蛇麻草植物本身会更有优势。雌性的蛇麻草中含有二级代谢物可能有一些镇静作用。提纯过的蛇麻草提取物可以减少一些神经末梢的兴奋性，因此，也可能是这个影响了蜜蜂。

但是也不得不说，虽然让蜜蜂吸烟真的能让它们冷静一下，这方法也是暂时的，想要不被蛰，还是得穿上专业的全套养蜂防护服。

参考资料：

[1] Gage, Stephanie L., et al. "Smoke conditions affect the release of the venom droplet accompanying sting extension in honey bees (Hymenoptera: Apidae)."Journal of insect science 18.4 (2018): 7.

[2] Bortolotti, Laura, and Cecilia Costa. "Chemical communication in the honey bee society."Neurobiology of chemical communication (2014).

[3] Wang, Zhengwei, and Ken Tan. "Honey bee alarm pheromone mediates communication in plant–pollinator–predator interactions."Insects 10.10 (2019): 366.

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Skin，审校：阿娴