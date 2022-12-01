修复 BUG 优化性能，苹果发布 Safari Technology Preview 159 更新

IT之家 12 月 1 日消息，Safari Technology Preview 是苹果用于测试各项新功能的 Safari 浏览器测试版本，自 2016 年 3 月上线以来苹果不断进行版本更迭，在经过测试功能成熟之后又会引入到 Safari 稳定版中。苹果于今天发布了 Safari Technology Preview 159 版本更新。

IT之家了解到，Safari Technology Preview 159 版本并未引入新的功能，主要是修复了此前版本中反馈发现的 BUG，并改善了 WebAssembly、JavaScript 和 Rendering 的性能。该版本的 Version 号为 16.4，兼容运行 macOS Ventura 和 macOS Monterey 的设备。

用户如果想要下载 Safari Technology Preview 159 版本，可以通过系统偏好设置或系统设置中的软件更新方式进行。Safari Technology Preview 官网已经放出了 159 版本的完整更新日志。

苹果公司推出 Safari 技术预览版的目的是为了收集开发者和用户对其浏览器开发过程的反馈。Safari 技术预览版虽然是为开发者设计的，但不需要开发者账户来下载，也不会和现有的 Safari 浏览器冲突。