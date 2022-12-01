不止过山车，滑雪也会意外触发苹果 iPhone 14 车祸检测功能

IT之家 12 月 1 日消息，据犹他州新闻网站 KSL 报道，iPhone 14、iPhone 14 Pro 和新款 Apple Watch 中内置的车祸检测功能导致一滑雪者意外地拨打了紧急服务。

车祸检测功能是为了在检测到车祸时帮助用户呼叫紧急服务，但却可以在滑雪时被触发，犹他州 Summit 县的调度员称误拨打 911 电话的数量在增加。他们经常接到电话，称这个苹果手表或 iPhone 的主人发生了严重的碰撞，或者他们遇到了车祸，人们一开始在电话中并没有回应，因为他们不知道这个电话已经拨出，之后他们通常会说，“奥，我很抱歉，我在滑雪。一切都很好”。

据悉，上述调度员称，每天有三到五个来自苹果设备的紧急电话，到目前为止，没有一个是用户有意拨打的。

有 Reddit 用户也已经证实，滑雪确实可以触发车祸检测功能，一位用户称，他在以中等速度下山时，他的苹果手表开始拨打 911。因此在滑雪时，用户最好关闭 iPhone 14 上的车祸检测功能。

除了 iPhone 14 系列、Apple Watch Series 8、新的 Apple Watch SE 和 Apple Watch Ultra 上的车祸检测功能外，一系列苹果设备上还有跌倒检测功能，也有可能导致呼叫紧急服务。

IT之家了解到，新款 iPhone 和 Apple Watch 中的车祸检测功能也能被过山车触发，就在今天，苹果发布了 iOS 16.1.2 更新，其中包括“车祸检测优化”。苹果没有提供具体信息，但很可能会减少在没有发生实际车祸的情况下意外触发该功能。