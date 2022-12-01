“基本停止投放”？数据显示马斯克叫嚣当天苹果在 Twitter 广告花销为 84615 美元

IT之家 12 月 1 日消息，本周一，推特首席执行官埃隆・马斯克称，苹果已经“基本停止了”在 Twitter 上投放广告，并质问苹果是否讨厌“言论自由”。不过根据数字广告分析公司 Pathmatics 公布的数据，马斯克叫嚣当天苹果在 Twitter 上的广告花费为 84615 美元（约 60.6 万元人民币）。而苹果此前一天在该平台投放广告支出为 104867 美元（约 75.1 万元人民币）。

这些数据和马斯克所谓的“苹果基本停止了在 Twitter 上投放广告”的说法冲突。Pathmatics 的研究显示，从 10 月到 11 月，苹果在 Twitter 上的广告购买量实际上有所增长。根据这家分析公司的数据，苹果在 11 月的前 28 天里在 Twitter 上花费了 1005784 美元（约 720.1 万元人民币），已经超过了该公司 10 月份 988523 美元（约 707.8 万元人民币）的预算。

数据显示，苹果公司在 Twitter 上的广告支出与通常的购买行为没有太大变化。根据 Pathmatics 的报告，苹果在返校季期间向 Twitter 平台投放了大量广告，7 月份投放费用为 200 万美元（约 1432 万元人民币），8 月份为 330 万美元（约 2362.8 万元人民币）。在 2021 年 1 月至 2022 年 9 月期间，苹果平均每月在 Twitter 上花费 147.390 万美元（约 1055.3 万元人民币）。

根据《华盛顿邮报》援引的内部文件，苹果是 2022 年第一季度 Twitter 的最大广告客户，占该期间整个公司收入的 4%，总额为 4800 万美元（约 3.44 亿元人民币）。虽然苹果最近在 Twitter 上的支出略有减少，但单月 100 万美元的支出远远没有达到“基本停止了”这个说法。

IT之家了解到，这份报告是 Media Matters 总裁安吉洛・卡鲁索内（Angelo Carusone）委托 Pathmatics 做出的，卡鲁索内表示：