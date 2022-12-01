Salesforce 第三财季营收 78.37 亿美元，净利润同比下降 55%

北京时间 12 月 1 日早间消息，全球最大的 CRM 软件服务提供商 Salesforce 今日公布了该公司的 2023 财年第三财季财报。报告显示，Salesforce 第三财季总营收为 78.37 亿美元，与去年同期的 68.63 亿美元相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%；净利润为 2.10 亿美元，与去年同期的净利润 4.68 亿美元相比下降 55%；每股摊薄收益为 0.21 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 0.47 美元。

Salesforce 还宣布，该公司的联席 CEO 布雷特・泰勒（Bret Taylor）将会离职，现任 CEO 及联合创始人马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）将成为该公司的唯一负责人。

Salesforce 第三财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，但对第四财季和整个 2023 财年营收的展望均不及预期，从而导致其盘后股价大幅下跌近 8%。

主要业绩：

在截至 10 月 31 日的这一财季，Salesforce 的净利润为 2.10 亿美元，与去年同期的净利润 4.68 亿美元相比下降 55%；每股摊薄收益为 0.21 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 0.47 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Salesforce 第三财季调整后净利润为 13.98 亿美元，相比之下去年同期为 12.73 亿美元；调整后每股摊薄收益为 1.40 美元，相比之下去年同期的调整后每股摊薄收益为 1.27 美元，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，39 名分析师此前平均预期 Salesforce 第三财季调整后每股收益将达 1.21 美元。

Salesforce 第三财季总营收为 78.37 亿美元，与去年同期的 68.63 亿美元相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师此前平均预期 Salesforce 第三财季营收将达 78.2 亿美元。

按业务类别划分：

- Salesforce 旗下订阅和支持业务第三财季营收为 72.33 亿美元，相比之下去年同期为 63.79 亿美元；在总营收中所占比例为 92%，相比之下去年同期所占比例为 93%。

在订阅和支持业务内部：

（1）销售业务第三财季营收为 17.17 亿美元，相比之下去年同期为 15.38 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 17%；

（2）服务业务第三财季营收为 18.56 亿美元，相比之下去年同期为 16.58 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 16%；

（3）平台及其他业务第三财季营收为 15.13 亿美元，相比之下去年同期为 12.77 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 22%；

（4）营销和商务业务第三财季营收为 11.29 亿美元，相比之下去年同期为 10.06 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 18%；

（5）数据业务第三财季营收为 10.18 亿美元，相比之下去年同期为 9.00 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 16%。

- Salesforce 旗下专业服务和其他业务第三财季营收为 6.04 亿美元，相比之下去年同期为 4.84 亿美元相比增长 45%；在总营收中所占比例为 8%，相比之下去年同期所占比例为 7%。

按地区划分：

- Salesforce 美洲业务第三财季营收为 53.61 亿美元，相比之下去年同期为 46.38 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 16%；

- 欧洲业务第三财季营收为 17.45 亿美元，相比之下去年同期为 15.81 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 23%；

- 亚太业务第三财季营收为 7.31 亿美元，相比之下去年同期为 6.44 亿美元，不计入汇率变动影响的同比增长率为 30%。

Salesforce 第三财季总运营成本为 20.88 亿美元，相比之下去年同期为 18.44 亿美元。其中，订阅和支持业务的营收成本为 14.51 亿美元，相比之下去年同期为 13.35 亿美元；专业服务及其他业务的营收成本为 6.37 亿美元，相比之下去年同期为 5.09 亿美元。Salesforce 第三财季总运营成本在营收中所占比例为 27%，与去年同期所占比例相比持平。其中，订阅和支持业务的营收成本在营收中所占比例为 19%，相比之下去年同期为 20%；专业服务及其他业务的营收成本在营收中所占比例为 8%，相比之下去年同期为 7%。

Salesforce 第三财季总运营支出为 52.89 亿美元，相比之下去年同期为 49.81 亿美元。其中，研发支出为 12.80 亿美元，相比之下去年同期为 12.03 亿美元；营销和销售支出为 33.45 亿美元，相比之下去年同期为 31.11 亿美元；总务和行政支出为 6.64 美元，相比之下去年同期为 6.67 亿美元。Salesforce 第三财季运营支出在总营收中所占比例为 67%，相比之下去年同期所占比例为 72%。其中，研发支出在总营收中所占比例为 16%，相比之下去年同期所占比例为 18%；营销和销售支出在总营收中所占比例为 43%，相比之下去年同期所占比例为 45%；总务和行政支出在总营收中所占比例为 8%，相比之下去年同期所占比例为 9%。

Salesforce 第三财季运营利润为 4.60 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 3800 万美元；在总营收中所占比例（即运营利润率）为 6%，相比之下去年同期为 1%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Salesforce 第三财季调整后运营利润为 17.77 亿美元，相比之下去年同期为 13.58 亿美元；在总营收中所占比例（即调整后运营利润率）为 22.7%，相比之下去年同期为 19.8%。

Salesforce 第三财季来自于业务运营活动的现金为 3.1 亿美元，与去年同期相比下降 23%；自由现金流为 1.2 亿美元，与去年同期相比下降 52%。

截至第三财季末，Salesforce 的剩余绩效义务为 400 亿美元，与去年同期相比增长 10%。

业绩展望：

第四财季业绩展望：

Salesforce 预计，2023 财年第四财季该公司营收将达 79.32 亿美元到 80.32 亿美元，同比增长 8% 到 10%，其平均值（79.82 亿美元）未能达到分析师预期；每股亏损预计将达 0.23 美元到 0.25 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益预计将达 1.35 美元到 1.37 美元，超出分析师预期。

据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师此前平均预期 Salesforce 第四财季营收将达 80.2 亿美元，39 名分析师平均预期 Salesforce 第四财季调整后每股收益将达 1.34 美元。

2023 财年业绩展望：

Salesforce 还预计，2023 财年该公司营收将达 309 亿美元到 310 亿美元之间，同比增长约 17%，其平均值（309.5 亿美元）未能达到分析师预期；每股收益预计将达 0.55 美元到 0.57 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益预计将达 4.92 美元到 4.94 美元，超出分析师预期；运营现金流的同比增长率预计将达 16%；运营利润率预计将达 3.8%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率预计将达 20.7%。

据雅虎财经频道提供的数据显示，46 名分析师此前平均预期 Salesforce 全年营收将达 309.9 亿美元，45 名分析师平均预期 Salesforce 全年调整后每股收益将达 4.73 美元。

股价反应：

当日，Salesforce 股价上涨 8.57 美元，报收于 160.25 美元，涨幅为 5.65%。在随后截至美国东部时间周三下午 5 点 48 分（北京时间周四早上 6 点 48 分）的盘后交易中，Salesforce 股价大幅下跌 12.61 美元，至 147.64 美元，跌幅为 7.87%。过去 52 周，Salesforce 的最高价为 276.94 美元，最低价为 136.04 美元。