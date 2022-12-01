为 IPO 做准备！Arm 董事会引入高通和英特尔前高管

12 月 1 日消息，软银集团旗下芯片设计公司 Arm 已将高通前首席执行官保罗・雅各布斯（Paul Jacobs）和英特尔前高管罗斯・斯库勒 (Rose Schooler) 列入董事会，为即将到来的首次公开募股 (IPO) 做准备。

Arm 在周三发布的声明中称，这两位高管将通过提供在上市公司制定企业战略的经验，帮助 Arm 为 IPO 做好准备。Arm 的其他董事包括软银首席执行官孙正义和 iPhone 先驱托尼・法德尔（Tony Fadell）。

斯库勒离职前担任英特尔服务器芯片部门的销售主管，该公司仍在这个利润丰厚的计算领域占据主导地位。与此同时，雅各布斯领导了高通近十年。在此期间，该公司成为最大的智能手机处理器供应商。

目前，价值 5800 亿美元的芯片行业正陷入脆弱时刻，软银希望在此期间完成 Arm 上市。科技支出放缓导致该公司今年股价下滑。Arm 还在与雅各布斯的老东家高通就技术许可问题展开法律大战。

Arm 的技术和芯片设计在现代电子产品中几乎无处不在，尤其是在手机中。它的客户名单包括苹果、亚马逊和世界上许多其他大型科技公司。Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Haas）担负的任务包括，将这种影响力扩展到电脑和自动驾驶汽车所需的新兴领域。

雅各布斯在接受采访时拒绝就 Arm 与高通的法律纠纷发表评论，但他表示：“成为一家上市公司将给 Arm 带来更严格的审查和更多的关注，但这也会推动它磨砺自己的长剑。对我来说，关键是 Arm 所处的位置，它拥有广泛的客户群。”

斯库勒在英特尔工作了 30 多年，直到最近还在充当 Arm 的对手。她的大部分工作是说服客户不要使用 Arm 的芯片技术。但是现在，她期待着帮助 Arm 进军新市场，就像她在英特尔职业生涯早期所做的那样。

斯库勒在接受采访时说：“我一生中的大部分时间都在半导体公司负责进攻战略，能再次充当这样的角色感觉真的很棒。我的职责不是成为一名运营领导者，而是为一家拥有巨大增长机会的公司担任战略顾问。”