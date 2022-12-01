公司破产后首次公开露面，FTX 创始人否认实施欺诈

北京时间 12 月 1 日早间消息，作为已经破产的加密货币交易所 FTX 的创始人及前首席执行官，萨姆・班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）试图否认自己存在欺诈行为。自 FTX 的倒闭震惊投资者，导致债权人面临总计数十亿美元的损失以来，他本周首次公开露面。

班克曼-弗里德本周在参加 Dealbook 峰会时表示，他并没有故意将 FTX 平台上的客户资金与自营交易公司 Alameda Research 的资金混在一起。此前有知情人士称，在班克曼-弗里德秘密地将 FTX 的 100 亿美元客户资金转移到 Alameda Research 之后，FTX 出现了流动性枯竭。这至少导致了 10 亿美元的客户资金损失。

班克曼-弗里德辩称，公司没有“秘密转移”资金，而只是错误读取了“容易混淆的内部标签”。

11 月 11 日，FTX 提交了破产申请，而班克曼-弗里德也辞去了首席执行官一职。此前，交易者在三天内从该平台撤出了 60 亿美元，而竞争对手币安也放弃了救援 FTX 的交易。

班克曼-弗里德说：“到 11 月 6 日晚间，我们将所有数据放在一起。很明显，这是我会持续关注的监控大盘的一部分。当我们看到这些数据时，那里确实出现了一个严重问题。”他同时表示，他“从未试图实施欺诈”，他个人认为自己没有任何刑事责任。“真正的答案是，这不是我的关注重点。我会有自己的时间和位置，来思考自己和自己的未来。”

FTX 的爆雷令这名 30 岁的创业者迅速失去了光芒。一年前，福布斯估计，由于加密货币的繁荣发展，班克曼-弗里德的净资产达到 265 亿美元。在 2019 年推出 FTX 之后，他还成为了一名有影响力的政治捐赠者，并承诺将自己的大部分所得捐赠给公益机构。

自 FTX 申请破产以来，班克曼-弗里德给外界的形象出现了 180 度大转弯。他对记者表示，他支持加密货币监管框架的态度“只是出于公关目的”。他对于行业内伦理的讨论至少在一定程度上是一种幌子。

班克曼-弗里德还表示，他对于为何 FTX 的美国实体不处理客户提款感到“困惑”。目前，FTX 美国和国际客户的提款都被暂停。他说：“据我所知，所有的美国客户和美国受监管业务至少在客户资产方面是没有问题的。”此外，FTX 一家美国子公司的衍生品合约是“完全抵押的”。