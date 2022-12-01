美股三大股指大幅收涨：哔哩哔哩涨逾 12%，蔚来大涨 21%，小鹏暴涨 47%

美国时间周三，美股收盘主要股指全线大幅上涨，纳指涨逾 4%。美联储主席鲍威尔表示，美联储的加息步伐最快可能在 12 月的政策会议上放缓。

道琼斯指数收于 34589.77 点，上涨 737.24 点，涨幅 2.18%；标准普尔 500 指数收于 4080.11 点，涨幅 3.09%；纳斯达克指数收于 11468 点，涨幅 4.41%。

大型科技股普遍上涨，奈飞涨幅超过 8%，Meta 涨幅超过 7%，谷歌和微软涨幅超过 6%，苹果和亚马逊涨幅超过 4%。

芯片龙头股普遍上涨，其中英伟达涨幅超过 8%，高通涨幅超过 7%。

电动汽车股普遍上涨，特斯拉上涨 7.67%，Rivian 上涨 11.06%，法拉第未来逆势下跌 9.50%；蔚来上涨 21.71%，小鹏暴涨 47.28%，理想上涨 18.73%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 9.64%，京东上涨 7.38%，拼多多上涨 4.60%。

其他热门中概股普遍上涨，其中满帮上涨 14.65%，BOSS 直聘上涨 14.27%，哔哩哔哩上涨 12.73%，携程上涨 9.42%，百度上涨 8.99%，新东方上涨 6.56%，汽车之家上涨 6.25%，知乎上涨 0.95%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国时间周三，鲍威尔在布鲁金斯学会（Brookings Institution）发表演讲时表示：“放慢加息步伐的时间可能最快在 12 月的政策会议上到来。”

鲍威尔表示，美联储基准利率的最终水平必须高于几个月前的预期，同时他坚持不讨论任何有关降息的可能性。

投资公司 TradeStation Group 市场情报部门副总裁大卫・罗素（DavidRussell）表示：“鲍威尔需要继续强硬表态，但他给了华尔街希望的理由。所有人都知道加息发挥作用需要时间，而随着劳动力市场降温，我们正在看到加息产生的影响。”

资产管理公司 Motley Fool 的高级分析师谢尔・比麦克菲登（Shelby McFaddin）指出：“投资者喜欢有形的信息，因此，尽管这不是会议纪要，但这次谈话的出现，给投资者带来了比我们上周看到的会议纪要更有形的东西。”

美联储最新公布的褐皮书称，美国经济在整个秋季稳步增长，通货膨胀略有缓解，但许多企业对年底的经济前景表达了“更大的不确定性或更加悲观”的态度。

数据显示，11 月，道琼斯指数累计上涨 5.3%，标普 500 指数累计上涨 4.6%，纳斯达克指数累计上涨 3.3%。