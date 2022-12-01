CD Projekt：《赛博朋克 2077》续作预计 2023 年开始前期制作

IT之家 12 月 1 日消息，CD Projekt 公司总裁兼联合首席执行官亚当-基辛斯基说，2020 年推出的《赛博朋克 2077》的续作，代号为“猎户座计划 (Project Orion)”，预计将在 2023 年开始前期制作。

在该公司第三季度的收益会议上，基辛斯基被问及《赛博朋克 2077》的续作何时开始开发时说：“我们正专注于《赛博朋克 2077》DLC 往日之影开发的最后阶段”，然后他说有 350 人在为这款 DLC 工作，必须等到 DLC 完成后，他们才会开始开发下一部作品。

如果按照 CDPR 的说法，那新的赛博朋克游戏《猎户座计划》可能将于 2027-2028 年才能推出。

《赛博朋克：边缘行者》大获成功，基辛斯基还讨论了创造更多内容的计划，但该 Netflix 动画系列的第二季还没有得到正式确认。他还说，《赛博朋克：边缘行者》大受欢迎对《赛博朋克：2077》的销售产生了积极影响，所有平台的销售都很强劲。

IT之家了解到，CD Projekt 公司目前正在为《赛博朋克：2077》开发即将到来的付费 DLC，名为《往日之影》，将于 2023 年登陆 PC、PS5、XSX|S 平台。新 DLC 将在夜之城开启全新区域，拨开谍影迷雾，揭秘往日之影。