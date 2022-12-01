《女神异闻录 5：皇家版》复刻移植版全球销量突破 100 万

IT之家 12 月 1 日消息，据世嘉官微消息，《女神异闻录 5：皇家版》复刻移植版的全球销量突破 100 万份。

《女神异闻录 5 皇家版》 复刻移植版于今年 10 月 21 日正式发售，登陆 Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation5、Nintendo Switch、Steam，支持简体中文，国区 329 元。

IT之家了解到，《女神异闻录 5 皇家版》是一款由 ATLUS 开发，世嘉发行的回合制日式角色扮演游戏，包含原版 40 多个 DLC，流程超过 100 小时。

《女神异闻录 5：皇家版》相较于原版，增添了新的场景、第三学期的剧情以及重要新人物，并且对本篇内容有部分改动。复刻移植版还将包含全部 DLC，游戏初期便可直接使用。

少年主角因某个缘由转学到“东京”的高中后，开始做起了奇异的梦。你确实是命运之『囚』啊。少年被告知不久之后他就会迎来毁灭。

为了完成赋予他的“更生”任务，也为了将人们从邪恶欲望中拯救出来，成为怪盗的主角与各种人邂逅，结下羁绊。

地点・事件将进一步充实学生生活。放学后的怪盗生活中，也会加入新的敌人、机关以及神秘宝藏等，等待攻克的殿堂中也有异变发生。

在现代日本的城市中参与校园生活、进行友情恋爱等日常体验，同时还需要解决神秘的传闻和都市传说等超自然事件的青春 RPG 系列游戏。游戏描绘了觉醒了“人格面具能力”的少男少女们相遇后，向无数困难抗争、逐渐成长的故事。

近年来，该系列游戏还改编为电视动画、剧场版动画，并在武道馆开办音乐会、改编成舞台剧、漫画等，以多种形式呈现，不断扩大着影响力。

标题中的“Persona”指的是沉睡在自身之中的“另一个人格”化作“古神或恶魔”现身，拥有强大力量的“另一个自己”。