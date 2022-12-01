高达 42 层楼！我国建造的最大圆筒型“海上油气加工厂”交付

IT之家 12 月 1 日消息，据中国海洋石油集团有限公司（中海油）官方公众号消息，11 月 29 日，由海油工程建造的壳牌企鹅 FPSO（浮式生产储卸油装置）在青岛完工交付，这是目前由我国建造的规模最大、智能化程度最高的圆筒型 FPSO，对推动我国制造业高端化、智能化绿色低碳发展具有重要意义。

据介绍，FPSO 即浮式生产储卸油装置，集油气生产、存储及外输等功能于一体，相当于一座“海上油气加工厂”，是目前全球海洋油气开发的主流生产装置，由于集成化程度高、技术要求高、建造难度大，被誉为海洋工程领域“皇冠上的明珠”，相较于传统船型 FPSO，圆筒型 FPSO 生产工艺更复杂、空间布置更紧凑、集成化程度更高、施工技术要求更严格。

IT之家了解到，企鹅 FPSO 由船体和上部模块两个部分组成，整体高度 118 米，相当于 42 层居民楼的高度，总重约 3.2 万吨，总运营重 8.8 万吨，为目前国内建造的最重圆筒型浮式生产储卸油装置。储油量 40 万桶，原油处理能力 1275 万桶 / 年，天然气处理能力 12.4 亿立方米 / 年，可满足 330 万户家庭一年的用气量。

企鹅圆筒型 FPSO 整船由 100 余万个部件构成，在直径 78 米的圆形甲板上集成了 217 台套大型机械设备、17000 多台套设备设施，最小设备间距不到 10 毫米，电缆敷设总长度 80 万米，建造质量和精度要求极高，在海况恶劣的英国北海可实现 20 年不回坞。

自 2018 年项目开工以来，项目团队破解导缆器超高精度安装、狭小空间吊装集成等施工难题，实现 5 项国内首次应用技术和 20 余项工艺创新，全面掌握了最新圆筒型 FPSO 建造和总装能力，集成速度和精度达到世界先进水平。