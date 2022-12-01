灵动岛功能有点过誉了，Nothing CEO 裴宇谈对苹果 iPhone 14 Pro 看法

IT之家 12 月 1 日消息，在第八期 Nothing Updates 活动中，Nothing 现任首席执行官裴宇（Carl Pei）表达了他对 iPhone 14 Pro 的真实想法。他在视频中首先高度赞扬了 iPhone 14 Pro 机型出色的相机功能，但认为灵动岛（Dynamic Island）这种交互被过誉了。

裴宇在视频中还谈大搜带来 iPhone 14 Pro 机型为苹果带来的高额利润率，称该公司可以获得 50% 的利润回报，而 Nothing Phone（1）提供的利润率为 0%。

在第八期 Nothing Updates 活动中，Nothing 公司内容团队的一名成员从当地的 Apple Store 购买了一台 iPhone 14 Pro，并让裴宇评测这款 iPhone。在经历了数天的使用之后，裴宇表达了他对这台 iPhone 的看法。下面这段视频中，小编嵌入了机翻的字幕，以便于网友更好地了解。

IT之家了解到，在视频中他首先谈到了手机顶部的打孔，苹果为了“遮掩”这个打孔提供了灵动岛功能。裴宇虽然认为灵动岛是一个非常聪明的设计，但是这个功能有点过誉了。

对于“Nothing Phone（1）看起来像 iPhone”这个观点，裴宇并不认可。他认为两款手机存在很大的差异，而且机身背面提供了 Glyph 灯光效果，大大提升了可玩性。

裴宇表示，iPhone 14 Pro 的相机和性能是市场上最好的手机之一。然而，如果消费者想要尝试新事物，Nothing Phone（1）应该是他们的首选。