AI 绘画，偷窃艺术

在短视频平台搜索 AI 绘画小程序，一键上传自家宠物猫的照片，等待 25 秒，会得到什么呢？

可能是一只老虎，也可能是…… 一位美少女。

FacePlay 的 AI 绘画生成图

AI 绘画正大范围进入人类生活，不管是短视频上刷到用户分享的花式特效图，还是这两年登陆市场的各种 AI 绘画软件，都在刷新人们的认知。细腻的笔触，精致的构图，流畅的画面，很难想象这并非出自人类之手，数字艺术的门槛变得如此之低。

即便一个毫无艺术细胞的人，只要在 AI 绘图软件里输入几个关键词，选择喜欢的画风和视角，就能收获多幅与 AI 共创的精美画作，从麻瓜变成魔法师只差“一键生成”。今年以来，无数 AI 画作被生产出来，人工智能向人类艺术领域发起冲击。

资本市场闻风而来，对此很是兴奋。短短一年时间内，全球范围内的 AI 绘画工具如雨后春笋般不断涌现，微软、谷歌、百度等互联网巨头纷纷布局这一领域，诗云科技等负责 AI 作画的初创公司也加入博弈。

AI 绘画出圈后，一个并不新鲜的话题出现了：AI 会不会取代画师，新技术会不会又一次颠覆行业？

但正如所有新兴技术一样，AI 绘画的落地过程必定布满荆棘。一方面，AI 不具备人类思维，对画面的处理时常会出现啼笑皆非的情况，比如将照片中的男女生性别错置，情侣合照处理成“三人”画面，结婚照惨变“遗照”等等，AI 绘画技术在读懂人心方面仍有很大上升空间。

图片来源抖音

另一方面，AI 绘画仍处于版权模糊地带，其生成的作品究竟是艺术还是拼接，创作者究竟是 AI 本身还是操作者，目前未有定论。甚至还出现艺术家集体抵制 AI 绘画平台未经授权，就将其作品作为 AI 学习资料的情况。

1、AI 绘画火了

2022 年，可谓是 AI 绘画元年。

今年以来，一系列 AI 绘画工具突破式发展，逐渐走入大众眼帘。年初，基于谷歌技术框架的 AI 绘画程序 Disco Diffusion 崭露头角。这款工具使用门槛偏高、渲染速度较慢，但借助热心网友写下的详细教程，在正确位置改好参数、设置英文指令后，几十分钟便可查收做好的图片。

Disco Diffusion 官网截图

很快变化来临，接下来几个月，OpenAI 发布的深度生成模型 DALL-E 2 与根植于 Discord 社区的 MidJourney 相继测试，且操作上比 Disco Diffusion 简便得多；7 月，由 CompVis、Stability AI 和 LAION 共同开发的一个文本转图像模型 Stable Diffusion 问世，AI 绘图的精细度被拉升到艺术品级别，生产效率以秒为单位，同时得益于 Stable Diffusion 的开源性质，全球 AI 绘图产品迎来了快速发展。

Stable Diffusion 官网

互联网大厂、人工智能企业都蠢蠢欲动，抓紧时间入驻这一蓝海领域。国内百度率先下场推出了 AI 艺术和创意辅助平台文心一格，盗梦师、6pen、TIAMAT 等国内初创平台也在社交媒体热度颇高。

不得不说，AI 绘画及其背后的 AIGC 赛道的价值是难以估量的，根据量子位智库推测，到 2030 年，AIGC 市场规模或将超过万亿人民币。

资本市场自然敏锐地嗅到了这一方向，今年 AI 绘画相关的公司频频获得大额融资。10 月，Stability AI、Jasper 两家初创企业分别拿到超过 1 亿美元的融资，估值双双超过 10 亿美元，成为两只全新的独角兽企业。而国内首家生成式 AI 平台 TIAMAT 也在同月获得了 DCM 中国数百万美元的天使轮投资，该公司成立于 2021 年，由上海科技大学孵化。

来源：天眼查

AI 绘画在资本市场上风风火火，却在现实生活中面临争议。凡事都有两面性，当 AI 绘画以极快的速度更新与进步时，许多人选择停下来质疑：这一切合理吗？

今年 8 月底，游戏设计师杰森・艾伦参加了美国科罗拉多州博览会中“数字艺术 / 数字摄影处理”项目的比赛，他用 AI 绘制的画作《太空歌剧院》，获得该项目的第一名。

然而，比起鲜花和掌声，杰森・艾伦面临的是网友和其他参赛选手铺天盖地的批评，很多人认为“这是作弊”。而该比赛的评委则表示，评选时不知道这是 AI 作品，但即便知道也会把最高奖授予它。

一场全球范围内有关 AI 绘画的讨论拉开帷幕：难道是 AI 赢得了比赛，人类输掉了艺术吗？

2、“偷窃”艺术，版权问题未解

AI 绘画从诞生那天起，就背负着争议。

首先，AI 绘画的底层逻辑是模仿学习，AI 本身不具备“创作”能力，它的快速进步建立在成千上万人类作品的数据源之上。这里面就产生了伦理悖论，人类画师将大量绘画作品的图像数据“喂食”给 AI，AI 不断深度学习、“窃取”人类智慧，结果现在反过来蚕食人类。

而且 AI 绘画模仿学习的对象不只是毕加索、梵高、塞尚等已故名画家，还包括当代艺术家的作品。只要在 Prompt 加入艺术家的名称，便可生成对应风格特点的画作。AI 轻易地模仿和学习艺术家们的作品，却并没有得到允许。

文心一格 AI 绘画作品 / 有塞尚作品的影子

比如风靡二次元圈的 NovelAI 就遭到一大波日本画师的集体抗议。该产品的开发人员利用日本知名漫画网站 Pixiv 上的图片不断改进 AI 模型，但开发人员并没有从创作者那里得到图片的使用授权。

无独有偶，波兰概念艺术家格雷格・鲁特科夫斯基也为此感到担忧，他的油画作品是 Stable Diffusion 最爱模仿的对象之一。当他在网上搜索自己的名字，他的作品被淹没在一堆 AI 绘画里。在一个月里，他的名字被 AI 作为关键词使用了 93000 多次。

许多人类艺术家认为，AI 绘画私自学习并模仿他们画风的行为，是对知识产权的侵犯。

AI 画作的学习过程像是一种临摹或重构，而对于类似改编、汇编、整理等“二创作品”，我国《著作权法》第 16 条明确规定：“使用改编、翻译、注释、整理、汇编已有作品而产生的作品进行出版、演出和制作录音录像制品，应当取得该作品的著作权人和原作品的著作权人许可，并支付报酬。”

因此在原则上，AI 绘画利用他人作品作为数据样本进行学习和使用时，需要获得原作品著作权人的许可。但随着样本数量的增大，AI 绘画会逐渐形成自己的风格，想要证明最终产物擅自使用艺术家的作品，取证和追责都相当困难。

文心一格官网截图

此外，AI 绘画作品的版权归属也成问题。AI 绘画作品究竟是一种隐晦的拼接还是真正的艺术创作，创作者到底是 AI 本身还是背后的操作者，现在还处于模糊地带。国内外主流的 AI 绘画平台对于版权也没有统一的标准。

像 Stable Diffusion 等开源软件选择采用国际通用的开放版权协议；文心一格则表示，基于 AI 绘画服务产生的知识产权与相关权益归平台所有，作品不能用于商业用途；而 6pen 平台表示，所有用户用 AI 绘画产生的图片，版权都归属于用户，平台不做版权保留。

6pen 官网截图

可以看到，AI 绘画在伦理、政策等领域还存在诸多完善空间。

3、人工画师的饭碗危机

AI 绘画的快速发展之下，天资聪颖的艺术家们尚且感到职业生涯受到威胁，更何况是以绘画为生的普通从业者。

前不久，知名插画师老累和禾野、乌合麒麟等画师曾对此展开论战。老累很看好 AI 绘画的发展，认为 AI 终于能替代一些比较低端的画法，让一些人为自己的不思进取负责。她坦言，美术比任何其他流水线行业都吃个人技术，底层劳动力是最容易被刷掉的，甚至和 AI 都没关系。

老累微博截图

禾野、乌合麒麟对 AI 绘画的看法则更为中性，在他们看来，画画既可以是专业的，也能仅仅当一种爱好，艺术不只有高大上，也该有接地气的存在，不能以纯技术区分贵贱。至于 AI 绘画，取其精华去其糟粕就行。

乌合麒麟微博截图

不可否认的是，随着 AI 绘画技术的发展，一些纯粹讲究劳动力的绘画工作肯定会被最先替代。AI 技术对人类最大的意义之一就是提升效率，原本需要几天甚至几个月才能完成的人工画作，如今等待几分钟就可以得到。并不是所有绘画作品都追求艺术表达，很多作品只有工业化、商业性的需求。

而在发展的前期，AI 绘画大概还会衍生出新的工作岗位 ——AI 生成图纠错师，也就是为 AI 技术不足而造成的画作缺陷“扫尾”的人。

锌财经发现，目前某招聘软件上已经出现了“平面设计师-AI 绘画”的岗位，岗位要求的第一点就是：热爱 AI 绘画，喜欢研究提示词 promot。不禁令人感慨，一些人工画师似乎已经沦落到给 AI 打下手的地步。

某招聘网站截图

事实上，有关技术是否会取代人类的话题也并非新鲜事，早在 19 世纪摄影技术诞生时，就有人高呼“绘画已死”，但绘画并未就此衰落，反而和摄影一起成为现代艺术不可或缺的表达。如今，AI 绘画也对行业产生巨大影响，但画师到底是会消失还是呈现出更加丰富形态，仍不好说。

技术是中性的，当 AI 绘画的浪潮席卷而来，或许不同的对待方式会有不同的结果。一个有趣的类比是，汽车刚发明的时候，一部分马车夫成为打砸内燃机的卢德分子，另一部分马车夫当上了司机。

本文来自微信公众号：锌财经 （ID：xincaijing），作者：陈妍，编辑：大风