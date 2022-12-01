V社：将在 TGA 游戏大选直播期间每分钟送出一部 Steam Deck

IT之家 12 月 1 日消息，V社今日宣布，将在 TGA 游戏大选（The Game Awards）直播期间，每分钟送出一台 512GB 版本的 Steam Deck。

IT之家了解到，该活动仅限美国、加拿大、英国或者欧盟的用户参加，原因是这些地区和国家是V社直接销售 Steam Deck 的地区和国家。此外，用户必须在 2021 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日之间购买过商品（便于验证账户所在国家）、拥有良好声誉且账户没有受限。

V社还特别指出，免费赠送活动计划在当地时间 12 月 6 日下午 5 点开始，大约两个半小时。这意味着大约有 150 部 512GB 的 Steam Deck 将被送出。

此外，所有注册用户可以领取专属“Steam 小伙伴”动画数字贴纸。

The Game Awards 是游戏届一年一度的盛典，由索尼、微软、任天堂以及维尔福赞助，取代了以往的 VGA 以及 VGX，The Game Awards 被喻为游戏界的奥斯卡，将会对过去一年内发售的游戏作品进行汇总和总结，评选出多个具有代表性的奖项。2022 年 TGA 定于当地时间 12 月 8 日（北京时间 12 月 9 日）举办，地点依旧是在位于洛杉矶的微软剧院。