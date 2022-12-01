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首页 > 智能汽车>新能源汽车

特斯拉召回共计超 43 万辆国产 Model 3 和 Model Y 电动汽车

2022/12/1 15:06:45 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 1 日消息，据国家市场监管总局网站，特斯拉（上海）有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，特斯拉（上海）有限公司召回生产日期在 2020 年 12 月 27 日至 2022 年 11 月 7 日期间的部分国产 Model 3 电动汽车，共计 142277 辆；召回生产日期在 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 11 日期间的部分国产 Model Y 电动汽车，共计 292855 辆

IT之家了解到，本次召回范围内的部分车辆在从驻车状态唤醒过程中，车辆示廓灯的软件在初始化内部参数时可能会发生错误，导致车辆后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。在黑暗环境下偶发性示廓灯不亮会降低车辆的可见度，极端情况下会增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级至 2022.40 或更高版本软件，用户无需到店即可完成软件升级。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉（上海）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。

应急处置措施：车辆召回实施前，用户应谨慎驾驶车辆；并在收到召回通知后，尽快升级车辆软件。

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关键词：特斯拉

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