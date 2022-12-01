摩托罗拉 Moto X40 Pro 渲染图曝光：曲面屏边框很窄

IT之家 12 月 1 日消息，此前摩托罗拉 Moto X40 Pro 已经通过工信部认证等。今天，OnLeaks 更详细披露了这款手机的设计，采用了曲面屏幕和搭载后置三摄像头。

与之前的 Moto X / Edge 系列相比，Moto X40 Pro 配备方形相机模组，但镜头和 LED 闪光灯的排列方式有所不同。在后面板下方是 Motorola 的 Logo 标识。

在正面，Moto X40 Pro 采用了 6.67 英寸曲面打孔显示屏，分辨率为 Full HD+, 支持 165Hz 刷新率，并可能带有 HDR10 + 认证。机身右侧是电源键和音量按键，USB Type-C 端口在主扬声器格栅和麦克风之间，在顶部边缘还可能有副扬声器或麦克风。

IT之家获悉，摩托罗拉 Moto X40 Pro 机身尺寸为 161.3 x 73.9 x 8.6 毫米，相机模块凸起厚度为 10.8 毫米。Moto X40 Pro 5G 可能会配备玻璃背板，或许还有金属中框。

从规格上看，Moto X40 Pro 将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。后置相机模组将配备 5000 万像素主摄像头，5000 万像素超广角摄像头和 1200 万像素长焦摄像头。预计还将采用 6000 万像素的前置相机，用于自拍和视频通话。

Moto X40 Pro 还将支持 IP68 防水防尘等级，内置 5000mAh 电池和 68W 快速充电。预装运行基于 Android 13 的 MyUI 5.0 系统。