山灵回应 H7 蓝牙接收设计：不会影响信号

IT之家 12 月 1 日消息，山灵 H7 近期已上市，首发价格 4299 元，定位是“既是解码耳放又是播放器”。今天山灵音响解释了关于山灵 H7 的蓝牙接收设计。

山灵表示，有朋友可能会担忧信号强度，其实 H7 虽然是整体金属，但工程师巧妙地将 H7 蓝牙信号接收需求和本机外观设计结合起来。H7 正面三个“小金标”处正下方就是蓝牙芯片所在位置，团队通过金属加工开孔、并嵌上一小块玻璃，来确保 H7 的蓝牙信号稳定性。另外可以看到，即便是加上保护套，H7 蓝牙信号也不会受到遮挡，所以，大家尽可放心。

据介绍，H7 在便携解码耳放领域首度搭载 AK4191EQ+AK4499EX 旗舰级 DAC，并同时搭载了 Xmos XU316 USB 解码芯片及君正 X2000 主控平台。

IT之家获悉，在功能上，H7 既是解码耳放又是播放器，支持 USB、同轴、光纤、蓝牙输入方式，RCA 端口 LO 输出、4.4+3.5+6.35 耳机输出、App 操控、本地播放等功能，在场景覆盖及功能点上更为全能。

官方称，H7 拥有双 18650 电池，搭载山灵自研 I / V 转换电路，单独的耳放电路及前级输出电路，使得 H7 的声音更显得饱满扎实，细腻醇厚。