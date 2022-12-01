Word 里的自动编号究竟该怎么用？

最近心情有亿点点暴躁，为啥？还不都是因为 Word。

无论是写报告、策划文案、演讲稿、论文，统统离不开 TA。

虽然写文案难不倒我，但是一旦遇到需要编号的情况，就…… 救救我！

为什么 Word 又自动编号？

为什么自动编号突然又断开？？

为什么论文编号格式又乱了？？？

……

口亨！我，钮钴禄・中，绝不会就这样认输的！

痛定思痛，我整理了一些 Word 编号的使用技巧，今天分享给同样对 Word 编号功能又爱又恨的你！作为过来人，我强烈建议你收藏，总有一天会用上的🤗

p.s.推荐使用 Microsoft Word 2016 及以上版本，如果用的是 WPS，部分技巧可能不适用哦~

如何取消自动编号？

自动编号可以为你输入内容节省很多时间，而且格式一致，不需要过多的进行后续调整，在这方面，TA 确实挺讨人喜欢的。

但是有些时候，我们并不需要自动编号，有什么方法可以取消吗？

情况一：永久取消自动编号

❶ 打开 Word 文档之后，选择【文件】-【选项】命令。

❷ 在弹出的【Word】选项对话框中，选择【校对】，在右侧窗口中单击【自动更正选项】按钮。

❸ 在弹出的【自动更正】对话框的【键入时自动套用格式】选项卡中，取消勾选【自动编号列表】，单击【确定】按钮。

情况二：按需取消自动编号

通常情况下，自动编号出现之后如果不需要继续编号，连续按两次【Enter】键编号就会消失了。

如何设置编号重新从 1 开始？

有时在段落编号的过程中，开始一个新的段落需要新的编号，但 Word 却默认了继续编号。

这种情况下，如何设置编号重新从 1 开始呢？

右键单击编号，在弹出的菜单中选择【重新开始于 1】命令。

如何让断开的编号重新接上？

如果想让断开的编号重新接上，你可以右键单击编号，在弹出的菜单中选择【继续编号】命令。

同一级别的内容直接使用编号功能就行，但是如果是长长长长长文档，比如论文，往往都需要设置多个层级内容的编号，而且每个层级的编号间有联动。

遇到这些情况，你可以试试多级列表功能，新增或删除某个编号，其他的也会自动校正，非常方便！

当然，前提是你掌握了下面这些使用技巧

如何快速设置多级标题编号？

❶ 在【开始】选项卡的功能区中单击【多级列表】图标。

❷ 在弹出的菜单中选择链接有标题样式的列表样式命令即可。

Word 的列表库里有很多种样式，供你取用，但是如果这些样式都不符合要求，该如何自定义设置自己需要的多级列表呢？

如何自定义多级列表样式？

比如，有些论文的格式要求一级标题标号使用中文样式，如「第一章」，二级用「1.1」，三级用「1.1.1」。

那么，这种类型的多级标题该如何设置呢？

❶ 在【开始】选项卡的功能区单击【多级列表】图标，在菜单栏中选择带有「标题 1」「标题 2」后缀的变化【1、1.1、1.1.1...】。

❷ 在【多级列表】的下拉菜单中选择【定义新的多级列表】命令。

❸ 在弹出的对话框中，单击左下角的【更多】按钮让对话框显示完整界面。

❹ 将【单击要修改的级别】选择为【1】，在【输入编号的格式】中带灰色底纹的「1」前面输入「第」，后面输入「章」。【此级别的编号样式】选择为【一，二，三（简）...】，完成「第一章」编号的设置。

❺ 将【单击要修改的级别】选择为【2】，勾选【正规形式编号】复选框。

❻ 重复步骤 5 的操作，设置好剩下的所有级别的编号之后，单击【设置所有级别】按键，设置需要的【文本缩进位置】数值（如 0cm），还有【编号之后】的参数（如空格），单击【确定】按钮。

这样，我们需要的标题标号样式就设置好了！

对了，这里作为案例的样式仅供参考，如果需要其他格式要求，步骤还是一样的，大家灵活运用即可。

如何解决 Word 各级标题自动编号错乱的问题？

开始新的一级标题之后，二级标题编号并没有从 1 开始，而是继续了上一章节。

打开【定义新的多级列表】对话框的完整界面，将【单击要修改的级别】选择为【2】勾选【重新开始列表的间隔】前面的复选框并选择【级别 1】。

同理，设置好除了一级标题之外的其他所有级别的编号之后，点击【确定】按钮就好了。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰，编辑：竺兰