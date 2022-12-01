企业微信 iOS 版 4.0.20 发布：可批量清理“已退出群聊”存储，微盘支持更多视频格式在线播放

IT之家 12 月 1 日消息，企业微信近期发布了 iOS 版 4.0.20，带来了效率工具与基础优化方面的新内容，包括文档、日程、微盘、邮箱、打卡和聊天基础体验优化的新特性和改进等。另外，连接微信持续升级，对微信客服进行了改进。

IT之家获悉，在该版本中，微盘中 MP4、MOV 等格式视频可以在线播放；文档表格支持数据透视表，表格中插入图表支持更多类型；聊天支持对网页内容进行翻译，会话列表支持左滑删除会话，退出群聊时可附带同时清空聊天记录，支持在「设置-通用-存储空间」中批量清理已退出的群聊。

下面是更新内容：

一、 效率工具与基础优化

1. 文档

- 表格支持数据透视表，只需简单地拖拽，就能根据指定维度来分析与汇总数据。

- 表格中插入图表，支持切换散点图、面积图、地图、组合图等更多类型了。

2. 日程

- 日程描述支持富文本编辑了，方便填写和编辑更丰富的内容。

3. 微盘

- 无需下载文件，MP4、MOV 等格式视频可以在线播放了。

- 微盘文件转发到聊天，支持快速授予聊天成员权限，文件分享更方便。

4. 邮箱

- 可以给邮件添加标签了，轻松给邮件分类。

5. 打卡

- 首页展示每日打卡状态和每月异常天数，补卡请假更便捷。

6. 聊天基础体验优化

- 支持对网页内容进行翻译了，多语言办公更高效。

- 会话列表支持左滑删除会话了。

- 开启 iOS 锁定模式后，也可以在线预览本地文件了。

- 退出群聊时，可附带同时清空聊天记录了。

- 支持在「设置-通用-存储空间」中，批量清理已退出的群聊了。

二、 连接微信持续升级

1. 微信客服

- 当需要成员帮忙解答客户问题时，可将客户聊天转接给他们了，而新进入的客户聊天不会自动分配给他们。

- 微信用户从视频号小店咨询客服时，可以快捷发送商品或订单卡片了，接待人员收到后可以进行更精准的服务。

- 接待人员可在客户详情里查看更详细的客户来源了，包括可以查看客户具体是从哪个视频号、小店或 App 发起咨询的。

据应用商店介绍，企业微信是腾讯微信团队为企业打造的企业通讯与办公工具。与微信一致的沟通体验，全方位连接微信，文档、会议、邮件、日程、微盘等效率工具，灵活易用的 OA 应用，助力企业高效沟通与管理。

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