许祖彦院士：激光显示将成为下一代显示产业主流

当前，显示技术与产业到了更新换代大洗牌的阶段，LCD 趋于饱和，OLED、QLED、Epaper、3D 等显示技术竞相发展，开拓特色市场。12 月 1 日，在 2022 世界显示产业大会上，中国工程院院士许祖彦表示，激光显示具备谱宽窄、亮度高、高性价比等优势，必将成为下一代显示产业主流。

显示产业的发展方向是向人眼视觉的分辨极限进发，超高清显示时代，显示技术的目标是实现 BT・2020 超高清电视国际标准，满足 4K / 8K 高分辨、大于 70% 的大色域覆盖率、达到 12bit 的大颜色数三个标准要素，达成高仿真视频图像再现。许祖彦表示，激光显示以红、绿、蓝三基色激光为光源，调控三色激光强度比、强度时空分布及总强度，实现全色视频高保真再现，具备谱宽窄、亮度高、方向性好等特点。

具体来看，亮度方面，激光显示亮度高，可精准控制在人眼最佳视觉感知区，易实现 8K 高分辨和高对比度。色彩方面，激光显示谱宽窄，色度三角形面积大，可实现大于 70% 的大色域覆盖率，实现 12bit 颜色编码不重叠。性价比方面，激光显示拥有高性价比，比液晶电视功耗降低 50%，寿命大于 5 万小时，重量也轻。从产业链来看，激光显示在全国已有 40 家企业，推出了系列产品，2020 年激光显示行业国内外销售额超过 400 亿元，平均增长率大于 100%。

“激光显示可全面满足 BT・2020 超高清显示标准，符合显示产业发展方向和趋势，将成为下一代显示产业主流。”许祖彦表示，激光显示与其他显示技术百花齐放，将创造数千亿美元 / 年的巨大市场。

下一代显示产业的主力市场是信息传播和视频欣赏娱乐。C 端是大屏幕、超大屏幕电视、家庭影院、计算机、游戏机屏幕，B 端是远程医疗、远程教育、远程会议等。当前，各种显示技术正在积极开发各自的特色市场。

据许祖彦介绍，液晶显示（LCD）聚焦发展电视、电脑等领域，致力于开发新材料、新工艺、新体制，实现产业升级换代。有机发光显示（ OLED ) 聚焦发展手机屏、可穿戴等显示产业以及开发柔性显示、透明显示市场。量子点显示（QLED）意在探索环保型电致发光 QLED 技术，开发相应特色市场。发光二极管显示（ LED ）拓展室内外大屏幕信息显示等已有产业，旨在改善娱乐／观赏应用的清晰度和观看舒适度。电子纸显示技术继续发展电子书市场。三维显示可改善视差三维观看舒适度，探索基于全息原理和光场原理的真三维显示。

“理论、实验、技术和产业示范全链条证明，激光的三大特性（谐宽窄、功率高、方向性好）保证了只有激光显示能全面实现 BT.2020 超高清显示标准的三要素，激光显示必将成为下一代显示产业主流。”许祖彦表示，激光显示还提供了拓展显示产业 C 端和 B 端市场的巨大空间。