它好我们也好：地球之肾 —— 湿地

湿地，地球上的重要景观之一，与森林、海洋并称为全球三大生态系统，被誉为 "地球之肾"" 天然水库 ""天然物种库"，在生物多样性保护中占有不可替代的作用，但是人类对湿地价值的系统性认识却只是近几十年的事，简直是明珠蒙尘，绿水青山就是金山银山，今天就让我们来聊一聊这座埋没已久的“金山银山”吧。

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湿地的由来

要谈论“湿地 (Wetland)”就离不开一个机构 —— 美国鱼和野生动物管理局 (U.S. Fish & WildlifeService)。1956 年，美国鱼和野生动物管理局于《39 号通告》中最早提出了 (Wetland) 湿地一词，并在通告中将湿地定义为: 被间歇的或永久的浅水层所覆盖的低地，因此湿地从得名初就分得了很大的地盘 [1]。在 1974 年，美国鱼和野生动物管理局又着手编制了国家湿地名录，仅这次就划分了 20 种湿地类型，堪称一出道就群星闪耀，而这次划分也奠定了美国主要湿地分类的基础 [2]。1979 年，在美国鱼和野生动物管理局湿地科学家多年的研判下，最终在《美国湿地和深水生境的分类》一文中将湿地定义为“湿地是陆生系统和水生系统之间过渡的土地，在这些土地上，水位经常在或接近地表，或为浅水所覆盖。……… 湿地必须有下述三个特征中的一个或一个以上：①土地上至少周期性的生长着优势的水生植物；②基质中不透水的水成土壤占优势；③基质非土壤，在生长季的某些时候被水所饱和或被浅水所覆盖。”[3] 在湿地研究中，美国鱼和野生动物管理局可以说是骨灰级三好学生了。

别人的饭毕竟没有自己家的香，在地大物博的华夏大地上，湿地种类也极为丰富，湿地总面积更是超过 6000 万公顷，居于亚洲首位。通过多年研究，我们也已形成自己的分类系统，为了更好保护湿地，促进生态文明建设，在 2021 年 12 月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议上，我国通过了《中华人民共和国湿地保护法》，并将我国的湿地定义为“具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外”。终于，“保护湿地”以法的高度强势回归于人们的视野中 [4]。

被称为地球之肾的湿地有多重要？

为什么湿地那么重要，以至于我国要专门出台相关的法律来进行保护呢？

首先，湿地作为水流汇聚地是天然的水库，由于其常位于地表水和地下水的承泄区，在雨季，湿地对洪水具有很好的拦蓄性能，而在旱季，湿地又可以为周边区域提供充足的水源，因此湿地就像任劳任怨的“搬运工”、“快递员”，哪里没有给哪里，哪里需要给哪里，其分配和均化河川径流的作用，有效调节了流域内水文循环，除了调节地表径流外，湿地的蒸腾作用对当地的温湿度和降雨量息息相关，对局地小气候也有很好的调节作用。

第二，得益于特殊的环境条件，湿地为水生植物提供了得天独厚的生长条件，湿地中的植物可以吸收二氧化碳，并将其转化为有机质，在其死亡后，一部分会转化为泥炭积累在湿地中，而湿地中形成的泥炭将被堆积保存，暂不参与大气二氧化碳循环，因此有效减缓人类活动造成的大气二氧化碳浓度的提高，除了汇碳固碳外，湿地还是全球氮、硫、甲烷等物质的重要控制阀，这些都可以有效减轻温室效应的影响。湿地植物还可以吸收、固持水中有毒物、重金属等污染物，净化水质、减轻水质污染，促使沉积物堆积、减少侵蚀，造福区域环境和社会发展，简直是鞠躬尽瘁死而后已，大家把感动打在公屏上啊 [5]！

第三，湿地更是为各种珍惜动植物的重要家园。湿地物种极为丰富，据统计我国湿地已知高等植物 825 种，被子植物 639 种，鸟类 300 种，鱼类 1040 种，分别占已知动植物种数的 2.8%,2.6%,26.1% 和 37.1%。其中许多是濒危或具有重大科学价值和经济意义的类群 [6]。中国位于澳大利亚 —— 东亚，印度 —— 中亚迁徙水禽飞行路线上，每年约有 200 种的数百万只迁徙水禽在中国湿地内中转停歇或栖息繁殖。亚洲 57 种濒危水禽中，中国湿地就发现了 31 种。全世界鹤类有 15 种，中国湿地就占 9 种 [7]，此外中国湿地还养育着许多珍稀的两栖类和鱼类特有种。湿地如同一个任劳任怨的母亲养育了大量物种，参与其内各类动植物的生命循环。

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湿地之于自然，就像肾脏之于人类，“他好我也好”和“它好我也好”在此时此刻达到了高度的重合（滑稽脸），但是湿地保护却仍有很漫长的路要走，从三十年前我们加入《湿地公约》到去年出台《湿地保护法》，从设立自然保护区，到“人养湿地，湿地养人”，我们一直走在路上，也一定会越走越好！

参考资料

[1] Shaw , s. P and C.G. Fredine. Wetlands of theUnited States，their extent,and their value forwaterfowl and other wildlife,U.S. Department ofInterior ，fish and wildlife service，circular 39,ashington,D. C.1956,67.

[2] 刘厚田.湿地的定义和类型划分 [J] 生态学杂志. 1995,(04):73-77.

[3] Cowardin,L. M. et al.Classification of wetlandsand deepwater habitats of the United States,U.s.Fish and Wildlife Service Pub.FwS/oBS -- 79/31 , washington,D.C.1979,103.

[4] 《中华人民共和国湿地保护法（草案）》

[5] 孟宪民.湿地与全球环境变化 [J] 地理科学. 1999,(05):385-391.

[6] 赵魁义.中国湿地生物多样性研究与持续利用 [A]﹒陈宜瑜.中国湿地研究 [C]・长春: 吉林科学技术出版社，1995.48-54.

[7] Lu Xianguo，Wang Rongfen. Study on wetland biodiversity inChinas[J ]- Geographical Sciences,1996,6( 1) :15-23.

本文来自微信公众号：石头科普工作室 （ID：Dr__Stone），作者：扁舟，美编：刘俞伶