美股周四三大股指小幅波动：热门中概股普跌，小鹏跌逾 7%

美国时间周四，美股收盘主要股指涨跌不一。美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国 11 月 ISM 制造业指数出现 2020 年 5 月份以来首次萎缩。

道琼斯指数收于 34395.01 点，下跌 194.76 点，跌幅 0.56%；标准普尔 500 指数收于 4076.57 点，跌幅 0.09%；纳斯达克指数收于 11482.45 点，涨幅 0.13%。

大型科技股涨跌不一，苹果、Meta 和奈飞上涨，其中奈飞涨幅超过 3%；谷歌、亚马逊和微软下跌，其中亚马逊跌幅超过 1%。

芯片龙头股多数下跌，其中美光跌幅超过 3%，应用材料跌幅超过 2%。

新能源汽车龙头股普遍下跌，特斯拉与昨天持平，Rivian 下跌 1.75%，法拉第未来下跌 3.30%；蔚来下跌 5.40%，小鹏下跌 7.77%，理想下跌 3.18%。

中概电商龙头股多数下跌，阿里巴巴下跌 1.85%，京东下跌 2.33%，拼多多上涨 2.07%。

其它热门中概股普遍下跌，其中汽车之家下跌 5.28%，BOSS 直聘下跌 4.89%，知乎下跌 3.77%，哔哩哔哩下跌 1.96%，新东方下跌 1.32%，携程下跌 0.25%，百度上涨 0.06%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国供应管理协会周四公布的数据显示，美国制造业指数从 10 月份的 50.2 降至 49，这是该指数在过去六个月中第五次下滑。ISM 制造业指数被视为美国经济健康状况的窗口，该指数低于 50 表明美国经济正在收缩。

市场研究公司 CMC Markets 首席市场分析师迈克尔・休森（Michael Hewson）在一份报告中表示，在周三大幅上涨后，股市因投资者获利了结而下跌，而 ISM 数据突显出美联储有放缓加息步伐空间的预期。

他在报道中写道：“ISM 制造业指数自 2020 年 5 月以来首次陷入收缩区域，强化了通胀见顶、增长趋软的说法。”

美国经济分析局昨天公布的数据显示，美国 10 月份个人消费支出价格指数（PCE）环比缓慢上升 0.3%，再次证明美国的物价压力正在缓慢缓解。10 月份，剔除波动较大的食品和能源价格的核心 PCE 价格指数环比上升 0.2%，低于经济学家普遍预期的 0.3%。

投资公司 Independent Advisor Alliance 首席投资官克里斯・扎卡雷利（Chris Zaccarelli）称：“我们正在密切关注通胀数据，今年最重要的通胀报告将是 12 月 12 日的消费者价格指数（CPI）报告，它可能会证实通胀下降的趋势。”

他补充说：“另一方面，如果 12 月 12 日的报告显示通胀出乎意料地上升，那么投资者所有的赌注都将落空，我们可能会看到年底股票被抛售 —— 特别是如果美联储决定第二天加息 75 个基点，而不是所有人都指望的 50 个基点。”

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将于当地时间 12 月 13 日至 14 日召开会议，决定下一次加息的幅度。