亚马逊巧借 AWS 东风，向更多行业推销无现金结算技术

北京时间 12 月 2 日早间消息，据报道，亚马逊之前为实体店开发了无现金结算技术，现在亚马逊想向更多行业推销该技术。

最近几年亚马逊开设一批没有收银员的店铺，店内装有摄像头和传感器，它们可以判断消费者拿了什么商品，出门时自动结算。自 2020 年以来亚马逊一直在向食品零食市场推销结算系统，部署在机场、大学体育场、会展中心。

亚马逊副总裁迪利普・库马尔（Dilip Kumar）指出，公司想提升无现金结算技术的销售额，8 月份已经将该团队转移到云计算部门。库马尔称：“既然成为了 AWS 的一部分，团队肯定能接触到更多类型的客户。”他还说：“如果我完全专注于便利店和杂货店，肯定就没有理由去找医院谈一谈。”

为了减少消费者等待时间，亚马逊做了很多努力，但面临诸多技术挑战。2016 年亚马逊开始提出无现金结算概念，不过直到今天它并没有像早期预料的一样颠覆实体零售市场。

库马尔称，今年亚马逊在西雅图职业棒球大联盟（Major League Basebal）的 T-Mobile Park 体育馆引入无现金结算技术，店铺销售额增加了 2-3 倍。他还说亚马逊在印度收购了一家名为 Watasale 的公司，它也在推广无现金结算技术。