2699 元起，荣耀 80 / Pro 今日首销：首发高通骁龙 782G、160MP 主摄

12+512GB 版本 3299 元。



该机首发高通骁龙 782G 芯片（台积电 6nm 制程，CPU 为 1× 2.71GHz A78 大核 + 3× 2.40GHz A78 中核 + 4× 1.80GHz A55 小核，GPU：Adreno 642L），内置 4800mAh 电池，支持 66W 快充，15 分钟可从 3% 充电至 50%。



IT之家知悉，该机采用了 6.67 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率（智能 / 120Hz / 60Hz），支持 1920Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深。



此外，它前置采用了 32MP 镜头，后置 160MP 主摄（传感器尺寸 1/1.56"，f / 1.8，单像素尺寸 0.56μm，像素十六合一等效 2.24μm）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距；



其他方面，该机厚 7.7mm，重 180g，提供亮黑色、墨玉青、碧波微蓝、粉映晨辉 4 款配色，运行基于 Android 12 的 MagicOS 7.0 系统。