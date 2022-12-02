2699 元起，荣耀 80 / Pro 今日首销：首发高通骁龙 782G、160MP 主摄

IT之家 12 月 2 日消息，荣耀 80 和荣耀 80 Pro 将于 12 月 2 日 10:08 正式开售，而荣耀 80 SE 将于 12 月 9 日 10:08 开售。
荣耀 80 Pro：
8+256GB 版本 3499 元、
12+256GB 版本 3799 元、
12+512GB 版本 4099 元。
该机首发搭载高通骁龙 8+ Gen 1 低频版（台积电 4nm 制程，CPU：1× 3.0GHz X2 超大核 + 3× 2.5GHz A710 大核 + 4× 1.8GHz A510 小核），采用 4800mAh 电池，支持 66W 快充，15 分钟可从 3% 充电至 50%，配备 2945mm² VC 液冷均热板以及 4862mm² 导热石墨，厚 7.8mm，重 188g，亮黑色、墨玉青、碧波微蓝、粉映晨辉 4 款配色，搭载 MagicOS 7.0 系统。
此外，该机采用了 6.78 英寸 2700×1224 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率（智能 / 120Hz / 90Hz / 60Hz），支持 1920Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深。
影像方面，该机前置采用 50MP AI 人像主摄 + 2MP 景深，后置 160MP 主摄（传感器尺寸 1/1.56"，f / 1.8，单像素尺寸 0.56μm，像素十六合一等效 2.24μm）+ 50MP 超广角微距（122°，像素四合一等效 1.28μm）+ 2MP 景深。
荣耀 80：
8+256GB 版本 2699 元、
12+256GB 版本 2999 元、
12+512GB 版本 3299 元。
该机首发高通骁龙 782G 芯片（台积电 6nm 制程，CPU 为 1× 2.71GHz A78 大核 + 3× 2.40GHz A78 中核 + 4× 1.80GHz A55 小核，GPU：Adreno 642L），内置 4800mAh 电池，支持 66W 快充，15 分钟可从 3% 充电至 50%。
IT之家知悉，该机采用了 6.67 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率（智能 / 120Hz / 60Hz），支持 1920Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深。
此外，它前置采用了 32MP 镜头，后置 160MP 主摄（传感器尺寸 1/1.56"，f / 1.8，单像素尺寸 0.56μm，像素十六合一等效 2.24μm）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距；
其他方面，该机厚 7.7mm，重 180g，提供亮黑色、墨玉青、碧波微蓝、粉映晨辉 4 款配色，运行基于 Android 12 的 MagicOS 7.0 系统。