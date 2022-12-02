没有证据证明长期佩戴 AirPods 会导致脑瘤

IT之家 12 月 2 日消息，国外社交网络 Facebook 近日有一则帖子引发网友关注，称长期佩戴苹果 AirPods 会让“辐射和蓝牙信号直接穿过大脑”，严重的可能会导致脑癌，并鼓励用户不要使用这种入耳式耳机。

只是这则帖子并未罗列详实的证据，而是引用了部分媒体担忧和质疑 AirPods 等无线设备安全的相关报道。而在这些媒体报道中，大部分都是基于一份给联合国和世界卫生组织（WHO）的请愿书。该请愿书由 250 名科学家和其它签名者签署，表达了“对电气和无线设备产生的 EMF [非电离电磁场] 无处不在且日益增加的暴露的严重关切”。

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IT之家了解到，这份请愿书于 2015 年 5 月发布，苹果在 1 年后才推出 AirPods 产品线，而且这份请愿书中并未提及无线耳机。

包括苹果 AirPods 在内的蓝牙无线耳机都会以电磁辐射形式发出低水平辐射（称为非电离辐射）。但是手机、平板等移动设备也会发出这样的辐射。

美国癌症协会说：“虽然射频辐射被认为不会像电离辐射那样通过破坏细胞中的 DNA 而导致癌症，但人们一直担心在某些情况下，某些形式的非电离辐射仍可能对细胞产生其它影响，从而以某种方式导致癌症”。

国外科技媒体 Full Fact 查阅相关资料，并没有找到任何证据表明佩戴 AirPods 会因为这种辐射而导致脑瘤等健康问题，也找不到无线耳机发出的辐射“直接穿透进入大脑”的证据。目前这条帖子已经被标记为虚假信息。